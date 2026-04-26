يورتشيتش مدرب بيراميدز يتولي مهمة النصر الإماراتى في الموسم الجديد

أقترب الكرواتي يورتشيتش من الرحيل عن نادي بيراميدز فى نهاية الموسم الحالى.

وعلم صدي البلد ،أن يورتشيتش مدرب بيراميدز ،سيكون مدرباً لنادي النصر الإماراتى بعد نهاية الموسم الحالى مع الفريق السماوي.

ووقع يورتشيتش على عقد موسمين مع نادي النصر الإماراتى.

ويلتقي مساء غد الإثنين فريقا النادي الأهلي ونظيره بيراميدز في الساعة الثامنة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز مرحلة التتويج بلقب الدوري على ستاد الدفاع الجوي.

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز غدا الإثنين في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعلى مدار الموجهات التي جمعت الفريقين في 24 مباراة حقق الأهلي الفوز على بيراميدز 11 مرة في جميع البطولات بمسماه الحالي والأسيوطي سابقا بينما حقق بيراميدز الفوز على المارد الأحمر 7 مرات وتعادلا في 6 مباريات مما أظهر تفوق واضحًا للأهلي.

ويسعى الأهلي لمواصلة نغمة الانتصارات في مبارياته القادمة لتقليص الفارق بينه وبين الزمالك في محاولة للحاق به وخطف لقب الدوري هذا الموسم أو الحفاظ على الوصافة لزيادة نسب مشاركته في بطولة أبال إفريقيا الموسم القادم.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 44 نقطة بينما يسبقه نظيره بيراميدز في المركز الثاني بنفس عدد النقاط في حين يتربع نادي الزمالك على قمة جدول الترتيب برصيد 49 نقطة.



