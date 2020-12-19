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رياضة

منتخب الشباب يصل مطار قرطاج في تونس استعدادا للعودة إلى القاهرة .. صور

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بعثة منتخب الشباب
بعثة منتخب الشباب
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يسرى غازى
وصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، منذ قليل، إلى مطار قرطاج بتونس، استعدادًا للعودة إلى القاهرة، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. 

وتنهي إجراءات العودة إلى القاهرة، في الوقت الحالي، على أن تصل إلى أرض الوطن، اليوم السبت، على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19. 

وتتوجه البعثة فور وصولها إلى القاهرة لفندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفرادها، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ في اتخاذ إجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس، مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، وخاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة مجهزة طبيا لدى وزارة الطيران المدني، حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19 على أرض الوطن لضمان رعاية طبية أفضل.

وأبدى الاتحاد المصري لكرة القدم استعداده التام لتغطية جميع تكاليف رحلة الطيران الخاصة بإعادة البعثة.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت إلى عدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.
منتخب الشباب يصل مطار قرطاج في تونس استعدادا للعودة إلى القاهرة .. صور
منتخب الشباب يصل مطار قرطاج في تونس استعدادا للعودة إلى القاهرة .. صور
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