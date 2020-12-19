مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى بالبحيرة

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم السبت، أثر وقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعى أمام قرية السماني التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين علي الطريق الزراعى أمام قرية السماني التابعة لمركز دمنهور.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين مصرع شخص و إصابة ٣ آخرين بسبب تصادم السيارتين علي الطريق الزراعى أمام قرية السماني التابعة لمركز دمنهور، المصابون هم:- " سهام محمد قطب 65 سنة كفر الزيات، وأحمد السيد عشماوي 30سنة حوش عيسي، ومصاب أخر مجهول الهوية، وهيثم محمد فودة 31 سنة مقيم الاسكندرية جثة هامدة، وتم المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم و حفظ نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ويذكر أنه لقي مسن مصرعه، أمس الجمعة، أثر سقوطه من الدور الرابع من شرفة منزله بشارع الجيش التابع لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، في ظروف غامضة ، تم نقل الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال جثة مسن بها آثار كدمات بجميع أجزاء الجسم واشتباه نزيف بالمخ والصدر والبطن، اثر سقوطه من الدور الرابع من شرفة منزله بشارع الجيش، تم حفظ الجثة ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتجرى مباحث مركز كفر الدوار تحرياتها حول الواقعة، للوصول إلى أسباب سقوط المسن، وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.



كما أصيبت طالبة، بكدمات وسحجات متفرقة وكسور بالساعد الأيمن والأيسر، اليوم الجمعة، أثر سقوطها من الطابق الثاني من منزلها بكوم حسن بمدينة إدكو.

وتلقي اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة إدكو يفيد بوصول بلاغ من مستشفى العام باستقبال "سلوى. ع. م ١٧ سنة"، مقيمة في كوم حسن التابعة لمدينة إدكو، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وكسور بالساعد الأيمن و الأيسر ، أثر سقوطها من الدور الثاني من شرفة منزلها، تم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة و تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكما أصيب 10 أشخاص، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، الأربعاء الماضي ، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى أمام قرية منشية الصيرفي التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، تم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى أمام مدخل قرية منشية الصيرفي مركز إتياي البارود.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق بسبب زيادة السرعة وأسفر عنه إصابة 10 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

المصابون هم:- "طه محمد طه ٣٥ سنة ، اسلام محمد عبد الحى ٢٠سنة،محمد عبد المنصف ٣٠سنة، ابراهيم السيد حسن ٢٧سنة، أحمد فتحى عبد الحميد ٣٥سنة أبوحمص، أحمد سعيد أحمد ١٧سنة، رامى عوض طه ٢٦سنة، محمد سعيد محمد ٣٣سنة، اسلام رجب رزق ٢٢سنة، عبد الرحمن ظريف عبد النبى ٢٠سنة"، تم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة.

وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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