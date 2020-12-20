ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

1.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين  76.9 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 16.5 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 15215.9 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 571.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نسبة 84.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.6 %و العرب على 5.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 276.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 47.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

تراجعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10844 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.3% بينما سجل مؤشر  EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.28%مغلقا الفترة عند 2066.4 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 1.06% مغلقا عند   1758.08 نقطة، وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.72 %مغلقا عند 13062 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 1.29%مغلقا الفترة عند 3001 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 645.7 مليار جنيه مقابل مستوى 650.2 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 645.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع مما يمثل انخفاضا بنحو 0.69% خلال الأسبوع.

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2838 مليون ورقة منفذة على 227 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3446 مليون ورقة منفذة على 265 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي، وقد استحوذت الأسهم على 56.28% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.72 % خلال الأسبوع
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

34.2 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع المنقضي

1.2 مليار جنيه قيمة مبيعات المستثمرين الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

البورصة تواصل الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم

البورصة تربح 7.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها الأسبوع الماضي

البورصة في أسبوع.. الأسهم تربح 7.7 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها.. و14 مليونا حجم السيولة المتداولة.. 269 مليون مبيعات المستثمرين الأجانب

مؤشر البورصة ينخفض 1% خلال تعاملات الأسبوع

ترشيحاتنا

طبيب نفسي يحلل شخصية الطفل صاحب فيديوهات بسنت ومحمد

بمكونات غير متوقعة .. أسهل الطرق لعلاج تشقق الشفاه في الشتاء

هاني شاكر: منير تعرض لوعكة بسبب مجهوده فى تسجيل ألبومه الجديد..فيديو

رسمياً.. بايدن يعلن ترشيح ديب هالاند لمنصب وزير الداخلية

محمد الباز يعتذر لـ الشيخ محمود الشحات ووالده .. فيديو

ظهور أعراض خطيرة على متلقي لقاح كورونا في أمريكا.. و"مستشفى شيكاغو" يوقف التطعيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. 12 طعاما غنيا بفيتامين سي

احذر منها.. عادة يومية تشير إلى الإصابة بالنوبة القلبية

بمكونات غير متوقعة .. أسهل الطرق لعلاج تشقق الشفاه في الشتاء