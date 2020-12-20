1.5 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام

سجلت تعاملات المصريين 76.9 %من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 16.5 %و سجل العرب 6.6 %و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 15215.9 مليون جنيه و سجل العرب صافي بيع بنحو 571.7 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.





فيما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي نسبة 84.6 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.6 %و العرب على 5.9 % وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 276.7 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 47.7 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.







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تراجعت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند مستوى 10844 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.3% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 1.28%مغلقا الفترة عند 2066.4 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 1.06% مغلقا عند 1758.08 نقطة، وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 0.72 %مغلقا عند 13062 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 1.29%مغلقا الفترة عند 3001 نقطة.





وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 4.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، ليستقر في ختام تعاملات الأسبوع عند مستوى 645.7 مليار جنيه مقابل مستوى 650.2 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية 645.7 مليار جنيه في نهاية الأسبوع مما يمثل انخفاضا بنحو 0.69% خلال الأسبوع.





بلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 14.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2838 مليون ورقة منفذة على 227 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 3446 مليون ورقة منفذة على 265 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي، وقد استحوذت الأسهم على 56.28% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 43.72 % خلال الأسبوع