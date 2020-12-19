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محمد الباز يعتذر لـ الشيخ محمود الشحات ووالده .. فيديو

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:38 م
صدى البلد
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أسامة علي
كشف الإعلامى محمد الباز حقيقة رفض إذاعة القرآن الكريم للشيخ أنور الشحات.

وقال الباز خلال برنامج "آخر النهار"، إنه استضاف في حلقة سابقة الدكتور أحمد كامل خبير القراءات، مؤكدا أنه صرح بعدد من المعلومات الخاطئة ومنها رفض إذاعة القرآن الكريم للشيخ محمود الشحات انور.

وأكد محمد الباز، أن الشيخ محمود الشحات أنور لم يتقدم لإذاعة القرآن الكريم من الأساس.

وتابع الباز قائلا:" اذا كان تصريح الدكتور أحمد كامل اغضب الشيخ محمود انور الشحات فأنا بعتذر ليه وهعرض فيديوهات لقراءة الشيخ محمود ووالده وعمه للآية من سورة يوسف فى حب عائلة الشيخ الشحات أنور".

واختتم حديثه معتذرا، حقكم على راسي من فوق.

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