نقل الخبرات.. وزير المالية: كوريا الجنوبية لديها استعداد لزيادة الاستثمارات في مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، تقريرا عن منح رئيس كوريا الجنوبية وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى لـ وزير المالية محمد معيط.





قال محمد معيط، في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى،:" 25 عام مرت على العلاقات المصرية الكورية وكان من المفترض تكون هناك زيارة لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف كورونا ".





وأضاف محمد معيط:" العلاقات الكورية المصرية في تقدم وهناك استثمارات من الجانب الكوري في مصر، والجانب الكوري لديه استعداد لزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر ".





وتابع محمد معيط:" كوريا سعيدة بالاستثمار في مصر وتشجيع الآخرين على ال استثمار في مصر على المستوى الاقتصادي والاستثماري والسياسي ".





وأكمل محمد معيط:" كان لي الشرف إجراء أكثر من زيارة إلى كوريا الجنوبية وقابلت مسؤولين كثر ولمست استعداد كبير لدخول السوق المصري ونقل الخبرات لمصر وهم متميزون في بناء السفن وتكنولوجيا الإلكترونيات".



