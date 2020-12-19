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نقل الخبرات.. وزير المالية: كوريا الجنوبية لديها استعداد لزيادة الاستثمارات في مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 10:58 م
محمد معيط
محمد معيط
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،  تقريرا عن  منح رئيس كوريا الجنوبية وسام استحقاق الخدمة الدبلوماسية من الطبقة الأولى لـ وزير المالية محمد معيط.

قال محمد معيط،  في تصريحات تليفزيونية للإعلامي أحمد موسى،:" 25 عام  مرت على العلاقات المصرية الكورية وكان من المفترض تكون هناك زيارة لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر ولكن تم تأجيلها بسبب ظروف كورونا ".

وأضاف محمد معيط:"  العلاقات الكورية المصرية في تقدم وهناك استثمارات من الجانب الكوري في مصر، والجانب الكوري  لديه استعداد لزيادة حجم الاستثمارات الكورية في مصر ".

وتابع محمد معيط:" كوريا سعيدة بالاستثمار في مصر وتشجيع الآخرين على الاستثمار في مصر على المستوى الاقتصادي والاستثماري والسياسي ".

وأكمل محمد معيط:" كان لي الشرف إجراء أكثر من زيارة إلى كوريا الجنوبية وقابلت مسؤولين كثر ولمست استعداد كبير لدخول السوق المصري ونقل الخبرات لمصر وهم متميزون في بناء السفن وتكنولوجيا الإلكترونيات".

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