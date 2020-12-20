تحذير عاجل من البيت الأبيض بشأن لقاحات كورونا

أكد كبير أطباء البيت الأبيض أنتوني فوتشي على ضرورة ارتداء الكمامات خلال موسم العطلات حتى إذا تلقى جميع أفراد الأسرة بالفعل لقاحات كورونا.





وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، قال فوتشي إن ارتداء الكمامات بشكل مناسب مع محاولة الحفاظ على بعض المسافة والتباعد سيمكن الجميع من الاستمتاع بدفء العائلة في موسم العطلات مع الحفاظ على السلامة ومنع الإصابة بعدوى كورونا.





وأشار الموقع إلى أن نصيحة فوتشي تعكس التوجيهات التي قدمتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتي تنص على الجمع بين التطعيم واتباع توصيات الوقاية لتوفير أفضل حماية من فيروس كورونا.





وأكد خبراء الصحة أن أخذ اللقاح لن يؤدي على الفور إلى مناعة ضد الفيروس ، كما يلاحظ مركز السيطرة على الأمراض، و"يستغرق الجسم عادة بضعة أسابيع لبناء المناعة بعد التطعيم''، مما يعني أنه من الممكن أن يصاب الشخص بالمرض قبل أو بعد تلقي اللقاح مباشرة.