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أخبار العالم

بعد تسجيل إصابة بـ كورونا المتحول.. دولة أوروبية تحظر الرحلات القادمة من بريطانيا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:48 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
حظرت الحكومة الهولندية الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة إلى هولندا حتى العام الجديد بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وبحسب "اندبندنت" البريطانية، قالت الحكومة الهولندية على موقعها على الإنترنت إن الأمر سيكون ساري المفعول اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر وحتى 1 يناير على أقرب تقدير.

وأضافت في بيان: "بانتظار المزيد من المعلومات وشرح الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، يوصي معهد الصحة العامة بضرورة الحد من إدخال هذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد من أو التحكم في تحركات الركاب".

وقال البيان إن العاملين في مجال الصحة اكتشفوا حالة إصابة بالفيروس المتحول الجديد داخل هولندا.

وحثت الحكومة المواطنين الهولنديين على عدم السفر إلا في حالة الضرورة القصوى، و"يراقب مجلس الوزراء عن كثب تطورات فيروس Covid-19 في الخارج ويدرس احتمالات اتخاذ تدابير إضافية لوسائط النقل الأخرى".

وقالت: "في الأيام المقبلة ، ستنظر ، بالتعاون الوثيق مع الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي ، في احتمالات زيادة تقييد واردات الفيروس من المملكة المتحدة."

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس السبت، أن ملايين الأشخاص في لندن وجنوب شرق إنجلترا سيخضعون من جديد لمستوى رايع جديد من قيود فيروس كورونا، مما عطل خطط عيد الميلاد بالنسبة للكثيرين.

وأعلنت اسكتلندا وويلز أيضًا عن عمليات إغلاق جديدة مرتبطة بسلالة الفيروس الجديدة.

بينما لا يعتقد العلماء أن المتغير الجديد يسبب مرضًا أكثر خطورة من الأصلي، إلا أنه أكثر قابلية للانتقال بنسبة تصل إلى 70%، قد يؤدي انتشاره السريع إلى حدوث مشكلة لهيئة الرعاية الصحية الوطنية في بريطانيا NHS التي تعاني بالفعل.

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