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رياضة

جمال محمد علي يعد تقريرا شاملا حول أسباب خروج منتخب الشباب من دورة تونس

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 10:40 ص
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسرى غازى
يجهز الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اللجنة الخماسية السابقة لاتحاد الكرة تقريرا شاملا عن بعثة منتخب الشباب خلال تواجده فى تونس.

ومن المقرر أن يتضمن تقرير الدكتور جمال محمد علي، أسباب وتفاصيل الاصابات التى ضربت صفوف منتخب شباب الفراعنة خلال رحلة تونس.

ويقدم الدكتور جمال محمد على تقريره الخاص بأسباب خروج منتخب الشباب من دورة تونس وإصابات كورونا إلى اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة.

وتواجد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في مطار القاهرة لاستقبال بعثة منتخب الشباب وإنهاء ترتيبات مسحة فيروس كورونا والدخول بالفندق لحين ظهور نتيجة التحليل.

ووصلت بعثة منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين إلى مطار القاهرة قادمة من تونس، بعد الظروف غير المواتية لمشاركة شباب الفراعنة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا. 

وجاءت البعثة من تونس على متن طائرة مجهزة طبيا، وذلك حفاظا على سلامة أعضاء البعثة واستكمال علاج المصابين من أعضائها بكوفيد-19. 

وتوجهت البعثة إلى فندق العزل، للخضوع للحجر الصحي، بعد أن ضرب فيروس كورونا أفراد البعثة، وحرم شباب الفراعنة من خوض فعاليات البطولة المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم بدأ في اتخاذ اجراءات عودة بعثة المنتخب الوطني للشباب من تونس مع استمرار الظروف غير المواتية لمشاركته في بطولة شمال افريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية للشباب، حيث خاطب الاتحاد وزارة الشباب والرياضة صباح اليوم لدعم طلب طائرة خاصة.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد قررت تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:

حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.
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