تعليم الإسكندرية تعلن درجة التأهب القصوى استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

اجتمع الدكتور محمد سعد محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و يوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية للامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠.





والتقى سعد مديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية، ومديري المراحل التعليمية، وإدارة التعليم الخاص وإدارة شئون الطلاب، وإدارة المتابعة، وإدارة الاتصال السياسي وإدارة الأمن، وموجهي عموم المواد الدراسية، بقاعة الاجتماعات بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.





وخلال الاجتماع، أكد على ضرورة الاطلاع و على القرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية الواردة من وزارة التربية والتعليم، القرار٣١٣ لسنة ٢٠١١والقرار ٣٧٧ لسنة ٢٠١٧ والقرار ٣٦٠لسنة ٢٠١٨ قبل بدء العملية الإمتحانية، في ضوء توجيهات معالي الوزير اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إلى ضرورة الاستعداد بشكل جيد لامتحانات الفصل الدراسي الأول.





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وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على أبنائنا الطلاب من تعقيم وتطهير، وان يكون التعقيم يوميًا بعد انصراف الطلاب وقبل دخولهم اللجان صباح اليوم التالي، مؤكد على ضرورة الإشراف على تنفيذ السادة المشاركين في العملية الامتحانية جميع التعليمات والقرارات بكل دقة كلًا في حدود اختصاصه.





وأشار سعد، إلى ضرورة تجهيز مقار اللجان الامتحانية التي تصلح لسير الإمتحانات طبقا للقواعد والضوابط المنظمة، مضيفًا إلى ضرورة اختيار مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين والسلامة.





ووجه سعد ، إلى أهمية إعداد خطة متابعة اللجان وحل أي مشكلات تواجه سير العملية الامتحانية، وضرورة وضع خطة تأمين للمدارس والمباني التعليمية، بهدف تهيئة المناخ المناسب الذى يسمح للطالب بأداء الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.





ونوه إلى أهمية مطابقة الامتحانات لمواصفات الورقة الامتحانية، على أن تعدل الورقة الامتحانية الخاصة بالطلاب الدمج وفق القرار الوزاري رقم ٢٥٢لسنة ٢٠١٧، واشار إلى ان مدير المدرسة مسئول عن تشكيل كنترول المدرسة من أصحاب الخبرة.





وأوضح : بالنسبة لأعمال للتصحيح يجب أن تتم بشكل يومي ، و تحقيق معايير الجودة في جميع أعمال التصحيح ورصد النتائج ومراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات ،وعدم اعلان أي نتائج إلا بعد أن تعتمد بشكل رسمى، والالتزام بإعلان النتائج، وفق القرار الوزاري المنظم قرار ٣١٣ لسن ٢٠١١. والعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين المستوى الدراسي في الفصل الدراسي الثاني ، من خلال اعداد برامج العلاجية للطلاب الضعاف .





وقال: بالنسبة لكراسات الإجابات التأكد من كفايتها وصلاحيتها ومتابعة تسليمها لمقار اللجان الامتحانية، وتشكيل لجنة قانونية بالإدارات التعليمية للتوجيه إلى لجان سير الامتحانات في حالة وجود مشكلات.





وشدد على حظر كتابة أو تصوير او طباعة أوراق أسئلة الامتحانات خارج المدرسة أو المطبعة السرية للمديرية، والتصدي بكل شده لحالات الغش ، والإخلال بنظام الامتحانات ، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للحفاظ على حسن سير الامتحانات.





وفي سياق متصل ، وجه الدكتور محمد سعد بضرورة تشكيل غرفة عمليات برئاسة مدير عام الإدارة وعضو من الأمن وشؤون قانونية وشؤون الطلاب وعضو من التعليم مختص بالامتحانات، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لقبول وفحص التظلمات من نتيجة الامتحانات وفقًا للقرار ٣٦٠ لسنة ٢٠١٨.





واختتم الدكتور محمد سعد الاجتماع، متمنيًا التوفيق للجميع ، موجها كلمة لأبنائنا الطلاب يدعوهم للمذاكرة الجادة لبلوغ الهدف ، حيث قال كلما اخلصت فى عملك ستصل لما تصبو إليه ، فالمُثابرة سر النجاح ، والإصرار سر التفوق.