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محافظات

محافظ الدقهلية: نتصدى بكل حزم لمخالفات البناء

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:20 م
محافظ الدقهلية :
محافظ الدقهلية : ازالة حالات بناء بالمخالفة
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همت الحسينى
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات، وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على تقارير جهود اجهزة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة والادارات والجمعيات الزراعية للتصدى الفورى لاى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية واراضى الدولة والبناء بالمخالفة للقانون، حيث تمت إزالة اعمال بناء مخالف على مساحة 220 مترا مربعا بمركزى ميت سلسيل والمطرية.

 ففى مركز ومدينة ميت سلسيل قال السيد عبد السلام رئيس المركز انه تم رصد شده خشبية لأعمدة دور ثاني علوي بحي المستشفى بميت سلسيل وتم وقف  الأعمال، وفك الشدة الخشبية لاقامة اعمدة الدور  الثاني علوي على مساحة 150 متر تقريبا داخل الحيز العمراني وتم إخلاء الموقع واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وفى مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز انه تم تنفيذ قرار ازاله فوري لاعمده خرسانيه بناء مخالف علي قطعه ارض داخل الحيز العمراني بمساحه 70 متر تقريبا واتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لاى محاولات الشروع فى التعدى على الارض الزراعية وأملاك الدولة وقال انه لاتفريط فى متر واحد من الارض الزراعية بالدقهلية او اراضى الدولة.

وقال محافظ الدقهلية إن هناك توجيهات مشددة  لجميع رؤساء  الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء باحالة  جميع المخالفات للنيابة العسكرية وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر فقط، وشدد محافظ الدقهلية على اهمية الجاهزية من قبل الوحدات المحلية وبالتعاون مع الاجهزة المعنية للتصدي الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع  للتعدي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة.
محافظ الدقهلية: نتصدى بكل حزم لمخالفات البناء
محافظ الدقهلية: نتصدى بكل حزم لمخالفات البناء
محافظ الدقهلية: نتصدى بكل حزم لمخالفات البناء
محافظ الدقهلية: نتصدى بكل حزم لمخالفات البناء
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