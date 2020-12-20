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فن

برفقة شريف منير وابنته.. شاهد أحدث ظهور لـ محمود حجازى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شارك الفنان محمود حجازي عدة صور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الصور من إحدى الحفلات برفقة شريف منير وابنته.

وعلق عليها قائلًا: "عن الليلة الماضية مع عائلتي الجميلة كانت ساحرة وفاخرة".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر التعليقات، والتي جاءت أبرزها كالتالي:

ربنا يوفقك - ربنا يخليكم لبعض
 
ويذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

ويشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.  

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎ 

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