بحضور وزراء النقل والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال والشباب.. أبو العينين يدير جلسة «جذب الاستثمارات» بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.. ويؤكد: رؤى الصناعة فى مصر تخاطب رؤى الاستثمار العالمى

النائب محمد أبو العينين:

الرئيس السيسي زرع في نفوس المصريين الأمل لتحقيق رؤى مصر الطموحة

الحكومة استطاعت فى وقت قصير أن تحقق نتائج كثيرة وتكسبت ثقة الشعب

نحتاج لربط الصندوق السيادي بقطاع الأعمال وتحويله إلى حليف قوي للمستثمرين

رسائل مصر للعالم تشمل تدشين مشروعات بمواصفات وحزم تحفيزية معينة





أدار النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، الجلسة العامة بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع تحت عنوان "جذب الاستثمارات .. الواقع والطموح" بمشاركة كل من الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمستشار عمرو نور الدين، مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، والاستاذ محمد المصري، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية.





وتناول أبو العينين خلال الجلسة توصيات الاستثمار المصري والأجنبي وسُبل جذب الاستثمارات في الأنشطة القطاعية وفقا للوزارات الممثلة في الجلسة.









وخلال كلمته لفت أبو العينين إلى مجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي زرع في جمبيع المستثمرين والوزراء تحقيق رؤية مصر الطموحة، موضحا فخره واعتزازه بجميع المشاريع الحديثة، خاصة "العاصمة الإدارية الجديدة".





وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسى عندما تحدث عن مصر وما تم بها من إنجازات اختزلها فى عبارة واحدة وقال"إن كل ما تم خطوة من ألف خطوة"، وهذه رسالة فكرية عميقة جدًا، توضح رؤى القائد وتخاطب العالم كله بلغة العصر لغة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى.





وأكد أبو العينين، أن الحكومة استطاعت فى وقت قصير أن تحقق نتائج كثيرة وكسبت ثقة الشعب وتؤدى رسالة عصرية، موجهًا تحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، قائلًا "الحكومة قامت بإنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية"، وتعمل على الانطلاق نحو رؤى المستقبل ونحو طموحات رسمها القائد والزعيم عبدالفتاح السيسى.









وأكد أن التحدى كبير ويضع مسئولية كبيرة جدًا ليس فقط على الحكوميين ولكن على كل أفراد الشعب، وأن ما تحقق فى السنوات الست الماضية لم يكن ليتحقق فى 30 سنة، مؤكدا أننا اليوم في تحدٍ، الكل يتكلم عن المحنة التي ألمت بالعالم، وهي أزمة كورونا، ولكن يكمن التحدي الحقيقي في كيفية تحويل هذه المحنة إلى منحة".





وقال أبو العينين إنه في غاية الفخر بقوانين وزيرة التجارة والصناعة، الدكتورة نيفين جامع، والتي تشجع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك مجهوداتها في جذب الاستثمار.





وأضاف النائب محمد أبو العينين، خلال رئاسته لجنة جذب الاستثمار بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي السابع، أن جميع القوانين والتحديثات الجديدة في قوانين الصناعة، ساهمت في جذب الاستثمارات، موضحا أن جميع الخطط السابق التي استغرقت عشرات السنوات دون جدوى تتحقق حاليا بإرادة على أرض الواقع.









وقال إن الهدف الأساسى للصناعة فى الوقت الحالى هو الانطلاق لطموحات غير تقليدية والتى تحتاج لبنية أساسية، مؤكدا أن مصر تمتلك عملاقا من العمالقة الكبار للتشييد والبناء فى مصر، وهو الفريق كامل الوزير، وزير النقل.





وأضاف أبو العينين أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، يقود حركة البناء والتشييد، والطرق والكبارى، والتى قام بها فى وقت قياسى، وأشار إلى أن المراقبة من القيادة السياسية ووجود رؤى طموحة ومحاسبة لحظية على العمل كانت سر النجاح.









وأوضح أن رؤى الصناعة فى مصر تخاطب رؤى الاستثمار العالمى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لم تستطع أن تفعل كل شيء وحدها، مشيرا إلى وجود سوق ضخمة للدول الأفريقية والعربية واتفاقيات ثنائية تجمعنا مع دول العالم.





وقال إن الفترة القادمة تحتاج إلى الترويج لمشروعات ضخمة في مصر، لافتًا إلى أن مؤتمر أخبار اليوم محلي هذا العام، ونتمنى أن يخاطب العالم في المرة القادمة، وأن رسائل مصر للعالم تشمل تدشين مشروعات بمواصفات وحزم تحفيزية معينة.





وأشار إلى أن الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال يمتلك سياسات مالية واقتصادية وائتمانية، لافتًا إلى أن الأخير يبدع بأفكار مصحوبة بتشريعات وممارسات، وهنا الإبداع الحقيقي، قائلًا "وزير عارف هو رايح فين"، تولى قطاعا ضخما بإجمالى 119 شركة كانت 50 شركة منها تحقق خسائر ولكنه استطاع أن يضع قيمة مضافة حقيقية لكل الشركات وقانونا يحمي به الشركات والعمال.





وجه النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، الحديث إلى وزير الأعمال، قائلًا "صدر قرار من قبل مجلس النواب لإنشاء الصندوق السيادي"، مشيدًا بفكرة الصندوق "تعد فكرة عبقرية".









وأضاف "أبو العينين"، أن هناك العديد من الأشخاص يرغبون في الاستثمار في مصر، من خلال حليف قوي، قادر على إنهاء التصاريح الخاصة بالمشروعات"، موضحًا "الحليف دا ممكن أن يكون الصندوق السيادي".





كما أشاد أبو العينين بالعرض التوضيحي الذي قدمه وزير الشباب والرياضة خلال الجلسة والذي تناول فيه الاستثمار الرياضي في مصر، ومراحل تطوره فضلا عن خطته الطموحة لزيادة الاستثمارات الرياضية في مصر.





وتوجه أبو العينين بالشكر للحاضرين في المؤتمر، قائلا إن الجلسات أثمرت عن نقاشات جادة ومثمرة وأفكار مبدعة، مضيفا أن مصر اليوم تتباهى بما أنجزته وتقدم نفسها بثوب جديد.







