بلجيكا تعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الأحد، أن بلجيكا ستعلق الرحلات الجوية وحركة القطارات من المملكة المتحدة لمدة لا تقل عن 24 ساعة بدءًا من منتصف الليل كإجراء وقائي بعد تفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.





ووافقًا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، فرضت بلجيكا هذا الأمر مع استمرار المشاورات العلمية، إذ أكد دي كرو أنه يمكن تمديد ذلك إذا علمت البلاد معلومات أكثر.





وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعلماء، أعلنوا أمس السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70٪.





وقال جونسون، إنه تم فرض مستوى جديد من القيود في لندن وجنوب شرق إنجلترا اعتبارا من اليوم الأحد لمواجهة تفشي كبير لفيروس كورونا.





وحذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم، الأحد، من تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم اكتشافها مؤخرا في البلاد وخروج الوضع عن السيطرة.





وأكد هانكوك، ضرورة ردع الفيروس من خلال اعتماد التباعد الاجتماعي المشدد، قائلا "إن السلطات فرضت إجراءات التباعد والحجر الصحي في لندن وجنوب شرق بريطانيا للسيطرة على السلالة الجديدة".





وحظرت الحكومة الهولندية الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة إلى هولندا حتى العام الجديد بسبب انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.





وبحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية، قالت الحكومة الهولندية إن الأمر سيكون ساري المفعول اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 20 ديسمبر وحتى 1 يناير على أقرب تقدير.





وأضافت في بيان: "بانتظار المزيد من المعلومات وشرح الوضع الوبائي في المملكة المتحدة، يوصي معهد الصحة العامة بضرورة الحد من إدخال هذه السلالة الفيروسية من المملكة المتحدة قدر الإمكان عن طريق الحد من أو التحكم في تحركات الركاب".