قرارات جديدة لميناء دمياط لتحفيز الشركات العاملة في الميناء

وتتضمن الحوافزتخفيض فئات محاسبة ساحات تخزين الحديد الخردة والأبلاكاش والمعدات البترولية بنسبة %10، وأوقفت الهيئة تحصيل مقابل إشرافها على أعمال الشحن والتفريغ لبكر الحديد الذى يتعدى وزنه 20 طن / بكرة.

وجاء في بيان صادر عن الهيئة ، انها أصدرت قرارا فى 2018 ينص على منح الهيئة مقابل إشراف يصل فى البضائع العامة الى 3 جنيهات للطن، والذى يقع الحديد اللفائف ضمنه، بينما فى الصب الجاف 3 جنيهات للطن، والصب الجاف غير النظيف 4 جنيهات للطن ، وقررت مد فترة السماح لتخزين البضائع فى المخازن والساحات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط، من 45 يوما إلى 60 يوما.