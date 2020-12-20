قرارات جديدة لميناء دمياط لتحفيز الشركات العاملة في الميناء

وتتضمن الحوافزتخفيض فئات محاسبة ساحات تخزين الحديد الخردة والأبلاكاش والمعدات البترولية بنسبة %10، وأوقفت الهيئة تحصيل مقابل إشرافها على أعمال الشحن والتفريغ لبكر الحديد الذى يتعدى وزنه 20 طن / بكرة.
وجاء في بيان صادر عن الهيئة ، انها أصدرت قرارا فى 2018 ينص على منح الهيئة مقابل إشراف يصل فى البضائع العامة الى 3 جنيهات للطن، والذى يقع الحديد اللفائف ضمنه، بينما فى الصب الجاف 3 جنيهات للطن، والصب الجاف غير النظيف 4 جنيهات للطن ، وقررت مد فترة السماح لتخزين البضائع فى المخازن والساحات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط، من 45 يوما إلى 60 يوما.
كما قررت أيضا تخفيض الفئات الواردة بقرار هيئة ميناء دمياط رقم 500 الصادر فى يوليو 2019 بشأن تحديد فئات مقابل التداول بميناء دمياط والمنشور بالجريدة الرسمية وذلك بنسبة %40 للبضائع العامة و %10 لباقى أنواع البضائع
أقرأأيضا: