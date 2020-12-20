لمدة شهر .. دورة تدريبية مجانية للشباب على التفصيل والخياطة والأركت بدمياط

أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، عن بدء دورة تدريبية مجانية للشباب من الجنسين على مهنتى التفصيل و الخياطة والأركت بمركز التدريب المهنى بمدينة دمياط الجديدة وذلك ضمن مشروع النهوض بالمرأة وتنمية قدراتها،وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.





وأعلنت المديرية عن إنطلاق التدريب بدءا من اليوم وعلى من يرغب في التقدم للالتحاق بالدورة ،الحضور بمقر المديرية من التاسعة صباحا وللاستعلام يرجى الاتصال على رقم ٠١٠١٨٠٥٢١٧٣





يأتى ذلك في اطار مبادرة" مهنتك مستقبلك " ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.





تقوم المبادرة على التدريب على مهن التفصيل والخياطة لمدة شهر بمعدل 150 ساعة للدورة الواحدة ، ومهنتي السباكة والتركيبات الكهربائية لمدة اسبوعين بمعدل 60 ساعة للدورة الواحدة.





وتتمثل الشروط في إجادة المتدرب القراءة والكتابة، وألا يقل عمره عن 18 عامًا. وعند التقديم سيقوم مختصصون بإجراء اختبارات التوجيه المهني ، وتوقيع الكشف الطبى على المتدربين، فضلًا عن التأمين على كل متدرب ضد الإصابات، وفى نهاية كل دورة تدريبية يحصل الثلاثة الأوائل على ماكينة خياطة لكل متدربة ، وشنطة عدة فى مهن السباكة والتركيبات الكهربائية ، كى يستطيع كل شاب وسيدة فتح مشروع صغير يدر عليه دخلًا يسهم فى توفير حياة كريمة له ولأسرته.





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