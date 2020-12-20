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أخبار العالم

162 إصابة جديدة.. استقرار ملحوظ بإصابات ووفيات كورونا في السعودية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:54 م
استقرار ملحوظ في
استقرار ملحوظ في إصابات ووفيات كورونا في السعودية
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دعاء أبوهشيمة
شهدت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد في مؤتمرها الصحفي اليومي حول فيروس كورونا، تسجيل 162 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية. 

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس منذ تفشي الجائحة في المملكة إلى 361010 حالات. 

وقالت الوزارة السعودية إنه  تم تسجيل 156 حالة شفاء جديدة ليصبح إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 351878 حالة. 

وأكدت  الصحة السعودية تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6122 حالة وفاة. 

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 3010 والحالات الحرجة 416 حالة. 


وأكدت الصحة السعودية، في بيانها اليوم أن عملية التطعيم تسير بسلاسة ولا مشاكل لدى من تلقوا الجرعة الأول.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السعودية، أنها تخطط لتطعيم ألف شخص يوميًا بلقاح فيروس كورونا وصولًا إلى 10 آلاف شخص، وذلك بدءًا من الـ 48 ساعة المقبلة.

وقالت الصحة السعودية، إنها ستفتتح مراكز للتطعيم بلقاح كورونا في المنطقة الشرقية ومكة المكرمة خلال أيام، وفقًا لقناة "العربية".

وأكدت الصحة السعودية على أمان وفعالية اللقاح، موضحة أنها لم تسجل أي آثار جانبية غير اعتيادية لمن تلقوا اللقاح.
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