عبد العال يعزي رئيس مجلس الأمة الكويتي في وفاة وزير الدفاع السابق

بعث الاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تعزية إلى مرزوق على الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى وإلى شعب دولة الكويت الشقيق، في وفاة المغفور له باذن الله الشيخ ناصر صباح الاحمد وزير الدفاع السابق.





وقال الدكتور عبدالعال في نص البرقية: إن المغفور له الشيخ ناصر انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء ‏والإنجازات في خدمة الوطن والمواطنين.



