ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

التعليم تحسم الجدل.. جميع الطلاب يمتحنون تحريريا.. بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 10 يناير.. والوزير: مفيش امتحان من البيت ولا أبحاث هذا العام

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:31 م
وزير التربية و التعليم
وزير التربية و التعليم
Advertisements
ياسمين بدوى - كريم ناصر
وزير التعليم: مفيش امتحان من البيت ولا أبحاث السنة دي
التربية والتعليم: بدء امتحانات الترم الأول لصفوف النقل 10 يناير
مش هنلغي حاجة.. وزير التعليم: جميع الطلاب سيمتحنون تحريريا.. ولن نتراجع عن ذلك
التعليم: "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

 

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أنه لا مجال هذا العام لأداء أي امتحانات من المنازل، كما أنه لا مجال لاستبدال الامتحانات التحريرية بالأبحاث لأي صف من الصفوف الدراسية، وأوضح أنه لا تراجع عن عقد امتحانات تحريرية حضورية للجميع، تفاديا للغش والعمل الجماعي، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص في تقييم طلاب المدارس.

 

وأعلن الدكتور طارق شوقي، استمرار الدراسة في الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب المدارس لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، وقال وزير التربية والتعليم: ستكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 .

 

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

 

وأعلن شوقي، أنه حسما لكل الجدل المثار حول مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول في ظل الخوف من عودة انتشار كورونا، فسيتم تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا دون أي حذف.

 

وقال وزير التربية والتعليم: الوزارة لن تتراجع عن عقد اختبارات تحريرية وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا، في لجان امتحانية مراقبة ومؤمنة الطلاب .

 

وأوضح الوزير أن طلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثانى الإعدادى ستُعقد الامتحانات لهم على مستوى المدرسة، أما طلاب الصف الثالث الإعدادى فستُعقد الامتحانات لهم على مستوى المديريا ، وأضاف: ستعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

 

 

فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي، لن يتم إجراء امتحانات للتلاميذ الدارسين بها.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه: يتم تقييم هذه الصفوف، بناءً على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.


وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أعلن عددا من القرارات الجديدة مساء اليوم تمثلت في الآتي :


- عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية.

 

- على المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة قناة مدرستنا (1)، وطلاب المرحلة الثانوية لمتابعة قناة مدرستنا (2) وإعلامهم بمواعيد بث القنوات التعليمية لمتابعة مراجعة المناهج الخاصة بهم، إضافة إلى مساعدتهم فى الدخول على المنصات الرقمية الخاصة بهم.

 

- استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

 

- يكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.

 

 

- إتاحة دليل المعلم للصفوف من KG1  وحتى الصف الثالث الابتدائي، على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قبل ساعات من انطلاق الدراسة.. ننشر قرارات وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

وزير التعليم يكشف أنواع التقييم المقرر تطبيقها على طلاب المدارس هذا العام

وزير التعليم يحسم الجدل .. بيان عاجل بشأن الدراسة في الفترة المتبقية من الترم الأول ونظام الامتحانات

التربية والتعليم: توزيع امتحانات النقل بداية من 10 يناير حتى 5 فبراير

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

مش هنلغي حاجة .. وزير التعليم: جميع الطلاب سيمتحنون تحريريا .. ولن نتراجع عن ذلك

ترشيحاتنا

تكريم صلاح السعدني وسهير المرشدي ومحمود ياسين في حفل افتتاح المسرح القومي

الصحة العالمية تعلن عن اكتشاف سلالة كورونا الجديدة في أستراليا والدنمارك وهولندا

الصحة: إطلاق الموقع الرسمي لتسجيل لقاح كورونا خلال أسبوع

أخبار الفن.. حقيقة إصابة أنغام بـ كورونا.. سمية الخشاب ترقص بعد الحكم على أحمد سعد

هاني شاكر يكشف تطورات الحالة الصحية لمحمد منير وحقيقة تدهورها.. فيديو

إيرلندا والسويد تعلقان الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

Advertisements

لمواجهة سلالة كورونا الجديدة.. السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية وتغلق المنافذ البرية والبحرية

وزير التعليم يوجه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة

وزير التعليم: مفيش إغلاق ولا تعليق للدراسة ولا أبحاث ولا امتحانات من البيت ولا حذف من المناهج

خطر مميت .. عميد معهد القلب السابق يكشف سرا خطيرا عن جسد بيج رامي

رفع الغياب من المدارس .. قرارات جديدة لوزير التعليم الآن

حتى 10 يناير.. التربية والتعليم: استمرار الدراسة بالمدارس الحكومية لمدة 3 أسابيع فقط

الصحة: تسجيل 664 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و29 حالة وفاة

خطر يهدد الأهلي قبل مواجهة الزمالك في الدوري

بعد تعليق السعودية لجميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين.. ما هي إجراءات المملكة لمكافحة سلالة كورونا الجديدة؟

إيطاليا تعلن تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا

تتجاوز قيمتها مليون جنيه.. احتراق سيارة اليوتيوبر أحمد حسن أثناء القيادة.. فيديو

التعليم : "مفيش امتحانات" لتلاميذ الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب لعبة فيديو.. مهووس يصيب والدته بسكين وينهي حياة زوجها

طريقة عمل شعرية بالكاكاو .. خطوة بخطوة

يحمي من السرطان.. فوائد لن تصدق للبصل الأبيض على الصحة