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أخبار العالم

السفارة الأمريكية في بغداد تندد بالهجوم الصاروخي على مجمعها

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

نددت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد بالهجوم الصاروخي على مجمعها في المنطقة الخضراء، مؤكدة أنه أسفر عن أضرار طفيفة بمجمع السفارة "دون خسائر بشرية".

دعت السفارة في بيان لها "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".

أضافت: "هذه الأنواع من الهجمات على المنشآت الدبلوماسية تشكل انتهاكا للقانون الدولي واعتداء مباشرا على سيادة حكومة العراق".

أصدرت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق بيانا بشأن القصف الذي تعرضت له المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت في البيان، أن "مجموعة خارجة عن القانون أقدمت على إطلاق عدد من الصواريخ باتجاه المنطقة" التي تضم بالإضافة إلى المقرات الحكومية عددا من سفارات الدول الأجنبية.

وأضافت: "تبين أن منطقة الإطلاق كانت من معسكر الرشيد (جنوبي بغداد)، وسقطت الصواريخ داخل المجمع السكني على عدد من عمارات مجمع القادسية السكنية".

وأشارت إلى أن "القصف تسبب بأضرار مادية في هذه البنايات وعدد من السيارات المدنية دون خسائر بشرية".
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