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أخبار العالم

بلا حالات وفاة.. الصين تسجل 23 إصابة جديدة بـ كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:07 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
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شريف سيد
أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينهم 21 حالة وافدة من الخارج، وحالتان محليا. 

كما سجلت اللجنة 15 حالة بدون ظهور أي اعراض عليها، فيما لا يزال هناك 208 حالة بدون أعراض تحت المتابعة الطبية. 

ولم تسجل اللجنة أي حالات وفاة، كما خرج 14 مريضا من المستشفى عقب التعافي. 

وبذلك بلغ إجمالي الاصابات بالفيروس في الصين 86 ألفا و852 إصابة، و4634 حالة وفاة. 

وأعلن مسئول صحي في الصين، أن بلاده تسعى إلى حملة تطعيم كبرى تشمل كل الفئات الأولى  ضد فيروس كورونا، خلال الشهور المقبلة، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.


قال تسنج يي شين، مدير مجموعة العمل المكلفة بتطوير لقاحات للوقاية من فيروس ضد كورونا،  إن "الصين ستستخدم برنامج اللقاح، لبناء مجموعة حماية ستقدم مناعة نشطة للمجتمع".

وتشمل الفئات الأولى التي سيتم تلقيحها ضد فيروس كورونا، عمال قطاع التوريد المرتبط بأجهزة التبريد، والجمارك، والرعاية الصحية، والأسواق، والنقل العام، وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة وخطرة.

وأنتجت الصين لقاح سينوفار إضافة إلى لقاحات أخرى، كما تسعى لجلب عقارات أخرى من الخارج لتنويع حصيلتها الدوائية المضادة للوباء.
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