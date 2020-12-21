بعد 50 عاما من العطاء.. "تربية الأزهر" بنين تحتفل باليوبيل الذهبي

تحت عنوان (خمسون عاما من العطاء) احتفلت كلية التربية بجامعة الأزهر بنين بالقاهرة باليوبيل الذهبي لها بحضور ومشاركة الأستاذ الدكتور "محمود صديق" نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور "خالد عرفان" عميد الكلية ولفيف من الأستاذة والمدرسين والهيئة المعاونة والطلاب بالكلية والعديد من الكليات الأخرى.





وفي كلمته أشاد "صديق" بكلية التربية ومساهمتها الفعالة في إثراء العملية التعليمية في المجال التربوي، مؤكدا على دور الأزهر الشريف ومساهمته الفعالة فى مختلف العلوم، مشيرا إلى أن الأزاهرة لهم دور كبير فى تطوير و النهوض بمختلف العلوم في شتى المجالات.



