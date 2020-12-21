المدارس مفتوحة ومفيش أبحاث .. 30 قرارا جديدا من وزير التعليم لحسم مصير الدراسة والامتحانات خلال موجة كورونا الثانية

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ما يقرب من 30 قرارا جديدا لحسم الجدل المثار بشأن مدى وجود أي نية لـ إغلاق المدارس و تعليق الدراسة و إلغاء الامتحانات بسبب زيادة حالات الاصابة بفيروس كورونا في مصر مع حلول الموجة الثانية من كوفيد 19.





وفيما يلي يرصد موقع صدى البلد أبرز هذه القرارات التي أعلنها وزير التربية والتعليم خلال الساعات الاخيرة :













- استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم



- تقييم جميع الطلاب تقييما مؤمنًا و مراقبا ضمانا لتكافؤ الفرص

- عدم احتساب ما تبقى من ايام الفصل الدراسي الاول ضمن ايام الغياب لمن يرغب في عدم ارسال ابنائه خوفا من كورونا

- على الطالب الذي يختار الغياب عن المدرسة ان يتحمل مسئولية استكمال المحتوى الدراسي المقرر لنهايته فلا مجال لحذف اجزاء من المناهج

- لمن يريد النزول للمدارس .. المدارس ستظل مفتوحة بنفس جداول الطلاب ومجموعات التقوية مستمرة

- استمرار الاجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا في المدارس

- وفرنا مصادر متعددة للتعلم الذاتي مثل قنوات مدرستنا و بنك المعرفة و منصة ذاكر و منصة ادارة التعلم للمرحلة الثانوية و منصة البث المباشر و منصة حصص مصر ، بالاضافة للمدرسة و مجموعات التقوية

- المدارس لن تغلق ابوابها والمعلمون سيظلون موجودين فيها وهناك إلتزام بالمنهج الدراسي

- كل انواع المدارس سترفع الغياب من الان وحتى نهاية الفصل الدراسي الاول

- الدراسة ستستمر في جميع المدارس حتى 10 يناير

- امتحانات النقل ستبدأ من 10 يناير حتى 5 فبراير ولن تعقد امتحانات جميع الصفوف في وقت واحد منعا للتزاحم

- طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي سيؤدوا امتحاناتهم إلكترونيا داخل لجان مراقبة في المدارس اوقات مختلفة

- امتحانات الشهادة الاعدادية ستكون تحريرية حضورية في لجان على مستوى المديرية

- لن نعتمد على الابحاث أو الامتحان من البيت هذا العام ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص وتفاديا للغش والعمل الجماعي

- سيتم تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا داخل لجان امتحانات جميع الصفوف الدراسية

- لا تغيير في نظام درجات اعمال السنة المطبق على طلاب المدارس

- مصرون على انهاء المحتوى الدراسي بدون نقصان كشرط لتصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي

- المدارس الدولية لها نظام خاص في امتحاناتها الشهرية ولكنها ستلتزم برفع الغياب من الان و حتى الترم الاول

- نظام التعليم الجديد لغى الامتحانات للتلاميذ من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي وسيتم التقييم لما يتم من انشطة داخل الفصل

- وفرنا قناتين تحت اسم مدرستنا 1 للتلاميذ من 4 ابتدائي حتى 3 اعدادي و مدرستنا 2 لطلاب المرحلة الثانوية لمن ليس لديه انترنت

- لا مجال لإغلاق المدارس ولا تعليق الدراسة ولا حذف اجزاء من المناهج ولا عمل ابحاث بدل الامتحانات ولا امتحانات من المنازل هذا العام

- الدولة مسئولة عن تكملة العام الدراسي وعدم حرمان الطلاب من فرصهم في التعليم

- نتوقع ان 75% من الطلاب سيستمرون في الذهاب للمدارس رغم رفع الغياب في المدارس ولذا تركناها مفتوحة لمن يريد

- ليس من حق اي مدرسة ان تأخذ قرارا منفردا بالغلق فالامر يحدث بقرار مديريات التعليم والصحة فقط

- المدرسة لو فيها طالب واحد لازم تفضل فاتحة

- على المدارس توجيه الطلاب لمتابعة قناة مدرستنا (1) و قناة مدرستنا 2 وإعلامهم بمواعيد بث الحص عليها

- على المدارس مساعدة الطلاب فى الدخول على المنصات التعليمية الرقمية الخاصة بكل صف دراسي .





- إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.





- إذا لم نستطع لظروف كورونا عقد امتحانات تحريرية للطلاب في لجان مؤمنة لن يتم تصعيد الطلاب للعام الدراسي التالي بدون تقييم





- كل محاولات الضغط لوقف الدراسة أملا في عودة مراكز الدروس الخصوصية لن تفلح





- اجازة نصف السنة تبدأ من 5 فبراير 2021 وتنتهي 20 فبراير 2021

- استكمال المحتوى الدراسي لهذا العام بجميع الصفوف الدراسية