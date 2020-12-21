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مياه أسيوط تبحث تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه IWSS

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:37 ص
صدى البلد
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منار نور
عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد الجلسة الثانية لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS)والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بحضور  جون اندرسون مدير المشروع، المهندس عاطــف عــــزت مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الامريكية عبر نظام الفيديو كونفراس فى جلسة بمركز التدريب والخدمات.

وناقش المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب بأسيوط، آليات وضع خطة استراتيجية تشمل الرؤية والرسالة والقيم لتواكب متطلبات العصر ومواكبة التقدم التكنولوجى والتقني.
 
وأوضح أنه تم بحث سبل تطبيق برنامج إلكتروني خلال الفترة الماضية ضمن مشروع IWSS لميكنة الأصول والتشغيل والصيانة بهدف بناء ورفع قدرات الشركات فى الادارة والتشغيل بعد الانتهاء من حصر الاحتياجات الفعلية ، وعمل المسح الميدانى وتجميع البيانات وتحليلها ليمتد الدعم لخمس قطاعات بالشركة للقطاع المالى، وقطاع الدعم الفني، والتشغيل والصيانة، والقطاع التجارى، وقطاع المعامل.
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