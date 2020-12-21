الصحف السعودية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية.. زلزال يضرب غرب الكويت..سلالة كورونا الجديدة تنذر بعزل بريطانيا.. وجونسون يرأس اجتماع أزمة اليوم

الصحة السعودية:

21 يومًا للحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الكويتيون يشيعون ناصر صباح الأحمد إلى مثواه الأخير

بريطانيا: خروج السلالة الجديدة من «كورونا» عن السيطرة.. وتشديد صارم للقيود

بريطانيا تغلق ميناء دوفر الحيوي بعد قرار فرنسا تعليق حركة التنقل معها

المزيد من دول الاتحاد الأوروبي تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا

الوكالة الأوروبية للأدوية تصدر قرارها بشأن ترخيص لقاح "فايزر" اليوم





تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.









محليا، سلطت صحيفة سبق الضوء على تصريح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عدد من الدول، فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين - إلا في الحالات الاستثنائية - مؤقتًا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، ما عدا الرحلات الأجنبية الموجودة حاليا في أراضي المملكة، فيسمح لها بالمغادرة.





هذا بالإضافة إلى تعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية مؤقتًا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر.





ذكرت صحيفة اليوم أن وزارة الصحة السعودية، سجلت أمس الأحد 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 361010 حالة .وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 156 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 351878 حالة.





وأكدت "الصحة" تسجيل 10 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6122 حالة وفاة.





قالت صحيفة عكاظ إن مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، طالب الحاصلين على لقاح كورونا بالتسجيل في تطبيق صحتي لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح بعد مرور ٢١ يوما، مشيرا إلى أن عدد المسجلين للحصول على لقاح كورونا يقترب من 400 ألف حتى الآن من الفئات ذات الأولوية في هذه المرحلة، مؤكدًا الاقتراب من نهاية هذه الجائحة منذ الأسبوع الماضي وسنصل قريبًا لمراحل السيطرة التامة.









عربيا وإقليميا، أبرزت صحيفة سبق إعلان الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم عن رصدها زلزالًا بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في جنوب غرب الكويت.





وذكرت صحيفة الشرق الأوسط أن الكويتيون ودعوا، اليوم الاثنين، الشيخ ناصر صباح الأحمد، بعد أن أدت جموع غفيرة صلاة الجنازة على جثمان المغفور له، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأسبق، قبل أن يوارى في الثرى في مقبرة الصليبخات.





وبعد مرور أقل من 90 يومًا على وفاة أمير الكويت الراحل كان الشيخ ناصر الصباح أول اللاحقين بوالده، ونعى الديوان الأميري، أمس الأحد، الشيخ ناصر صباح الأحمد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عامًا





وقالت صحيفة الشرق الأوسط إن العاصمة العراقية بغداد شهدت مساء أمس توترًا إثر استهداف جديد للسفارة الأميركية بالصواريخ، في ظل توتر أميركي - إيراني في الذكرى الأولى لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بضربة أميركية قرب مطار بغداد في يناير الماضي.





وقال الجيش العراقي إن جماعة «خارجة عن القانون» أطلقت أمس صواريخ صوب المنطقة الخضراء في بغداد، حيث مقر السفارة الأميركية، وإنها أصابت مجمعًا سكنيًا، مما ألحق أضرارًا بالمباني والسيارات، لكنه لم يسفر عن خسائر بشرية. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية سقوط ما لا يقل عن ثلاثة صواريخ كاتيوشا استهدفت مقر السفارة الأميركية.





وأفادت صحيفة الرياض بتراجع الليرة التركية واحدا بالمئة مقابل الدولار إلى جانب عملات أخرى في أسواق ناشئة مع تحول مستثمرين للدولار الأمريكي منخفض المخاطر في ظل تشديد عدد كبير من الدول الإجراءات لاحتواء كوفيد-19.









دوليا، ذكرت صحيفة الوئام أن بيانات مجمعة أظهرت أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 76.8 مليون حتى صباح اليوم الاثنين. كما أظهرت البيانات أن عدد الوفيات وصل إلى مليون و693 ألفا.





وأوضحت صحيفة عاجل أن الوكالة الأوروبية للأدوية تنظر، اليوم الإثنين، في مصير اللقاح الذي أنتجته شركتا فايزر وبايونتيك لتمهيد الطريق أمام بدء تعميم اللقاحات في أوروبا قبل نهاية العام الجاري.





وكانت هذه المؤسسة الأوروبية التي تتخذ من أمستردام مقرًا لها قد قررت تقديم موعد الاجتماع الذي كان يُفترض أن يعقد في 29 ديسمبر، أسبوعًا واحدًا.





قالت صحيفة عكاظ إن سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تسببت في ارتفاع أعداد الإصابات في بريطانيا، وخروج الوضع عن السيطرة، ما أدى إلى فرض قيود جديدة مشددة وإلغاء احتفالات نهاية السنة، وذلك بعد انتشارها بسرعة أكبر من سابقتها، إلا أنها لا يُعتقد أنها أشد فتكا منها





وأعلنت منظمة الصحة العالمية (الأحد)، أنها على اتصال وثيق مع المسؤولين في المملكة المتحدة بشأن المستجدات حول السلالة الجديدة وتغيرات الفيروس.





وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة الرياض أن بريطانيا أعلنت اليوم إغلاق ميناء (دوفر) الحيوي بعد قرار السلطات الفرنسية وقف حركة النقل البحري وعبر القطارات معها لمدة يومين كإجراء احترازي لمنع انتقال سلالة جديدة من فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).





كما أفادت صحيفة الشرق الأوسط بأن قائمة دول الاتحاد الأوروبي التي تحظر الرحلات الجوية من بريطانيا تتواصل في الزيادة يوم الأحد فيما يساور القلق المسؤولين بشأن سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا أدت إلى إغلاق لندن وجنوب شرقي إنجلترا.





وكانت هولندا أول دولة تعلن يوم الأحد عن حظر فوري على الرحلات الجوية من بريطانيا، مع توجيهات مماثلة على مدار اليوم من بلجيكا والنمسا وفرنسا وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وبلغاريا وسويسرا وجمهورية التشيك والسويد.





وحظرت ألمانيا جميع الرحلات الجوية تقريبا من بريطانيا بدءا من منتصف الليل، مع وضع استثناءات قليلة، بما في ذلك طائرات الشحن.





وأوضحت صحيفة سبق أنه بعد قرار العديد من الدول بما فيها فرنسا، تعليق الرحلات بسبب السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي قالت لندن إنها "خارجة عن السيطرة"، يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الاثنين، اجتماع أزمة بشأن إمدادات المملكة المتحدة. وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية مساء الأحد: إن جونسون "سيترأس الاثنين، اجتماعًا للجنة حالات الطوارئ المدنية لمناقشة الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية، وخصوصًا التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها".