مياه سوهاج تبدأ تحديث خطة الأعمال الخمسية حتى عام 2026

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال تحديث خطة الأعمال الخمسية والتشغيلية والتي تستمر حتى عام 2026، وذلك بهدف وضع خطط مستقبلية تتناسب مع المتطلبات الحالية للمواطنين.





وقال اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن تحديث خطة الأعمال يستمر لمدة أربعة أشهر يتم خلالها تحليل الوضع الراهن وتحليل نقاط القوة ونقاط الضعف وتحليل الفجوة وتحديث أهداف الشركة وبحث كيفية تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى العاملين.









بالإضافة إلى بحث كيفية تنمية الموارد المالية لتحقيق التوازن المالى، مؤكدًا أن جميع قطاعات الشركة تشارك في تحديث خطة الأعمال الخمسية والتشغيلية بهدف الوصول إلى خطة واقعية تحقق أهداف الشركة خلال الفترة القادمة.





وكان اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، قد أعلن عن أهم الأعمال التي تم تنفيذها خلال عام 2020 وذلك لتعريف المواطنين بأهم التطورات التي تمت في مجال مياه الشرب والصرف الصحي.





وفي مجال مياه الشرب تم استلام وتشغيل محطة مياه البوحة النقالي بمركز ساقلتة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 2000 متر مكعب لكل يوم وتبلغ تكلفتها 10 ملايين جنيه، كما تم استلام شبكة مياه شطورة المرحلة الثالثة والتى تخدم قرى بني حرب والقبيصات والشيخ مسعود والحريدية البحرية والقبلية كما تم تشغيل محطة مياه سفلاق الجديدة بمركز ساقلتة والتي تبلغ تكلفتها 3.4 مليون جنيه بطاقة تصميمية 50 لترا/ ثانية.





كما تم البدء في تنفيذ 5 وحدات ترشيح طبيعي لتوفير إمدادات مياه صالحة للشرب ذات جودة عالية بمراكز ساقلتة والمراغة والمنشاة بتكلفة اجمالية تبلغ 1.7 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من دق 45 بئر مياه جديد بتكلفة تبلغ 29.2 مليون جنيه لزيادة كميات المياه المنتجة حيث تم تنفيذ 7 آبار بمركز سوهاج و4 آبار بمركز المنشاة وبئري مياه بمركز ساقلتة وبئري مياه بمركز جهينة هذا بالإضافة الى تنفيذ 4 آبار بمركز المراغة و3 آبار بمركز طما وتنفيذ 4 آبار بمركز طهطا ودق 8 آبار بمركز جرجا و4 آبار بمركز دار السلام و7 آبار بمركز البلينا، هذا بالإضافة إلى تحديد ستة مناطق لتنفيذ مشروع تقليل فاقد المياه خلال العام 2020/2021 بتكلفة تبلغ 2.9 مليون جنيه للحفاظ على المياه المهدرة وتتمثل هذه المناطق فى الحواويش البحرية بأخميم والبربا بجرجا والبواريك بالمنشأة وجزيرة الشورانية بالمراغة والطليحات بجهينة والسمطا بالبلينا.





كما تم الانتهاء من كلورة 159 محطة مياه ارتوازية بجميع مراكز المحافظة لزيادة جودة مياه الشرب المنتجة وتخصيص مبلغ 35.7 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع مياه الشرب وتم تجديد الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM" للمرة الثالثة على التوالي لمحطة مياه البلينا السطحية، كما تم توفير 110 صناديق متعدد الأغراض لمكافحة تسرب غاز الكلور، وذلك بقيمة تبلغ مليون جنيه وتأهيل ثلاث فرق تضم 12 فنيا للغطس بالمجاري المائية لتطهير مأخذ محطات مياه الشرب والتي يبلغ عددها 12 محطة مياه سطحية و46 محطة مياه نقالى على مستوى المحافظة.





وفى مجال الصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحي الهجارسة والكوامل وأولاد غريب والذي يخدم 158137 نسمة بتكلفة تبلغ 94.6 مليون جنيه كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع صرف صحى القراقرة والقيصان وابوحسين والدير القبلي والذى يخدم 5779 نسمة بتكلفة تبلغ 47 مليون جنيه واستلام وتشغيل مشروع صرف صحى الحرافشة بمركز جهينة والذى يخدم 3677 نسمة وتبلغ تكلفته 25 مليون جنيه وتوقيع عقد تنفيذ مشروع صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بقيمة 75 مليون جنيه.





كما تم تخصيص مبلغ 17.3 مليون جنيه للإحلال والتجديد بقطاع الصرف الصحى وحصلت محطة معالجة صرف صحي طهطا للمرة الرابعة على الشهادة العالمية "الإدارة الفنية المستدامة TSM".





وفى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم البدء فى تنفيذ مشروعات صرف صحى بقرى الصفيحة والشيخ رحومة وحاجر مشطا وداوود بمركز طهطا بتكلفة اجمالية تبلغ 159 مليون جنيه لتخدم 37748 مواطنا وكذلك البدء فى مد خدمة مياه الشرب للقرى المحرومة بسوهاج بمبلغ 107 ملايين جنيه، وتم البدء فى تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى بتمويل من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر خلال العام 2020 /2021 بمبلغ 121 مليون جنيه، كما حصل أعضاء مجلس النواب خلال هذا العام على مبلغ 17 مليون جنيه لإحلال وتجديد ومد وتدعيم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز طهطا وجرجا والبلينا والمنشاة.





وفى مجال استثمار الأصول وتقليل النفقات تم انشاء ورشة للنجارة واخرى لصيانة وتعبئة طفايات الحريق، كما تم الانتهاء من تجهيز ورشة لصيانة وإصلاح محابس مياه الشرب والصرف الصحي وإنشاء مشتل لإنتاج نباتات الزينة والبدء فى تجربة جديدة لإنتاج السماد العضوي من مخلفات مزارع الصرف الصحي بهدف استخدامه في زراعة الغابات الشجرية لتحسين انتاجية التربة ومد النباتات المزروعة بالعناصر اللازمة لاكتمال النمو.





وفى مجال خدمة العملاء أشار رئيس مياه سوهاج أنه في مجال خدمة العملاء بلغ عدد المشتركين الجدد خلال هذا العام 13459 مشتركا بخدمة مياه الشرب و1300 مشترك بخدمة الصرف الصحي وأنه تم فحص 2680 عدادا ومعايرة 4912 عدادا للمواطنين كما انه تم تركيب 882 عدادا مسبوقة الدفع.





ونجحت الشركة من خلال المشاركة المجتمعية فى توصيل 1098 وصلة مياه شرب و750 وصلة صرف صحى للأسر الأولى بالرعاية وتنفيذ خطة لتغيير جميع العدادات العاطلة والتي يبلغ عددها 57 الفا وذلك بالتقسيط وبدون فوائد على المواطنين كما تم البدء في تركيب أكثر من 4500 قطع موفرة للمياه بدور العبادة الاهلية، كما قامت الشركة بحل 116 الف شكوى للمواطنين والتي تم استقبالها من خلال الخط الساخن 125.





وفى مجال مجابهة فيروس كورونا المستجد تم وضع كافة الاجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد حيث تم شراء 10 بوابات تعقيم الكترونية بالإضافة الى تصنيع بواباتي لتعقيم جميع المترددين على جميع افرع الشركة كما تم شراء واقي وجه لجميع العاملين المتعاملين مع الجمهور من مسئولي خدمة العملاء والخزن والمحصلين والقراء وافراد الامن هذا بالإضافة الى شراء اجهزة قياس الحرارة عن بعد لقياس حرارة جميع المترددين على الشركة وتوفير الكمامات لجميع العاملين بالشركة وكحول إيثيلى تركيز 70% بمراكز خدمة العملاء ومداخل مقرات الديوان العام وأفرع الشركة كما تم وضع عدد من الاجراءات الاحترازية والتي تتمثل في منع دخول جميع العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة والتشديد على استخدام مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين بالشركة والتشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والاستخدام الشخصي لأدوات تناول المشروبات والمأكولات والمتابعة الدقيقة للعاملين وحالتهم الصحية والتطهير الدوري لكل مواقع العمل والسيارات وحظر انتقال العاملين بين مواقع العمل الا في اضيق الحدود وبأقل عدد ممكن وتنظيم دخول الجمهور لمراكز خدمة العملاء والابلاغ الفوري عند ظهور اى حالات ايجابية بمواقع العمل.



