مرورا بالقاهرة الجديدة.. القومية للأنفاق: المونوريل يبدأ من 6 أكتوبر حتى العاصمة الإدارية..فيديو

قال المهندس أحمد حسن خليل، رئيس قطاع التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إن الدولة هدفت انشاء العاصمة الجديدة لربط كل المتجتمعات العمرانية بالعاصمة، واتجهت لكافة الوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، لذلك ارتأى للدولة ضرورة ربط العاصمة بالمونوريل والذى يبدأ من مدينة 6 أكتوبر وينتهى فى العاصمة الإدارية.





وأضاف رئيس قطاع التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه يتم ربط خط السادس من أكتوبر بالمحور الخدمى لربط كل المجتمعات بمحور 26 يوليو ويمر بمدينة الشيخ زايد، ومرورًا بمحور المنصورية والمريوطية.









وتابع أن المونوريل يربط بالخط الثالث لمترو الأنفاق بمنطقة وادى النيل، وشارع يوسف عباس وذاكر حسين ومن ثم الوصول إلى محور المشير طنطاوى حتى يصل إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.





وأوضح ان المحطة سيكون اسمها محطة الماسة تتكامل مع القطار الكهربائى الذى يصل حتى مدينة العدالة والحى الحكومى.



