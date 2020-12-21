الخدمات الأمنية بالسويس تعيد طفلة ضلت الطريق عن أسرتها





على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة له ، وإتخاذ إجراءات البحث عن أهليتها وأمكن التوصل إلى والدها وتم تسلم الطفلة مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايتها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر الأقسام والمراكز.



