الخدمات الأمنية بالسويس تعيد طفلة ضلت الطريق عن أسرتها
الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:25 م
الاجهزة الامنية
تمكنت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم من العثور على طفلة (9 سنوات) دون أهليتها بدائرة القسم .
على الفور تم تقديم الرعاية اللازمة له ، وإتخاذ إجراءات البحث عن أهليتها وأمكن التوصل إلى والدها وتم تسلم الطفلة مع أخذ التعهد اللازم لحسن رعايتها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة الحالة الأمنية بكافة دوائر الأقسام والمراكز.