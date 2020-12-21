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أخبار البلد

الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل غدا.. وطقس معتدل بالقاهرة والصعيد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري نهارا بارد ليلا، والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، ويبقى الطقس مائل للدفء على محافظات الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة.

و هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، يصاحبها شبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي أخر في طبقات الجو العليا، وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية.

 درجات الحرارة المتوقعةعلى مدن ومحافظات الجمهورية غدا الثلاثاء:

القاهرة 21/13
الاسكندرية 20/13
مطروح 20/12
السلوم 19/12
بورسعيد 21/15
رفح 20/12
نخل 18/4
نويبع 23/17
طابا 21/13
كاترين 20/5
شرم الشيخ 25/16
بني سويف 22/10
الاقصر 26/11
ابوسمبل 26/12
الوداي الجديد 26/8
شلاتين 27/18
حلايب 26/19
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