جولة تفقدية لوزير الأوقاف ونظيره السوداني بمقر أكاديمية تدريب الأئمة

برفقة نظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة، يصاحبه على رأس وفد رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأمين عام المجمع، وفى صحبة الوفد نخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان. تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف





وأشاد وزير الأوقاف السودانى نصر الدين مفرح، بأكاديمية الأوقاف الدولية والمعامل المتطورة بداخلها وغرف معيشة الأئمة المتدربين.





وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم الاثنين، الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الدينى، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.





وتستمر الدورة المشتركة لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف، كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.