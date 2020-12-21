ضبط 5 كيلو بانجو و30 طربة حشيش بحوزة عناصر إجرامية بالدقهلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.



تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى"، والإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، ومديرية أمن الدقهلية، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهدافهم وأمكن ضبط (50 كيلوجراما لمخدر البانجو – 30 طربة لمخدر الحشيش – بندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية) .. حال تواجده بدائرة مركز شرطة السنبلاوين.



وضبط (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلوجراما – خزينة بندقية آلية) بداخل مسكن (أحد العناصر الإجرامية) بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) "تبين عدم تواجده".



تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ (400,000 – أربعمائة ألف جنيه) تقريبا.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

