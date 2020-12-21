رئيس مجمع الفقه الإسلامي السوداني: ينقص تجديد الخطاب الديني الاهتمام بالمرأة

قال الدكتور عبد الرحيم ادم سليمان رئيس المجمع الفقهي الإسلامي بالسودان، إن لي ارتباطا وحبا قديما يربطني بجمهورية مصر العربية ، فكنت استمع كثيرا لإذاعة صوت العرب ، وقد بدات زيارتي لمصر في اوائل التسعينيات وزرت العديد من المدن المصرية.





وأضاف سليمان ، خلال كلمته في افتتاح دورة تدريب الأئمة السودانيين: " نحن مطالبون بتجديد الخطاب الاسلامي ومن بين الأشياء التي يغفلها الخطاب الديني الاهتمام بالمرأة ، نحن نقول إن إدارة البيت من الداخل اهم من ادارة المجتمع.





واختتم حديثه بتوجيه الشكر لوزير الأوقاف المصري، الذي اعد لنا لقاءات مع المفتي والبابا حتى نتبادل وجهات النظر .





ومن جانبه قال الشيخ نصر الدين مفرح وزير الأوقاف إن الدوره التدريبية التي تستضيفها وزارة الأوقاف في مصر لأئمة السودان تأتي لتعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين مصر والسودان ، لافتا الى أن هذا التدريب تأصيل للوسطية بين جميع الأئمة وهو الذي يجب نركز عليه في جميع الدول العربية لمواجهة أفكار المتطرفين .





وأضاف وزير الأوقاف السوداني ، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لافتتاح الدورة التدريبية بأكاديمية تدريب الأئمة بالسادس من أكتوبر، ان خطاب الكراهية هو خطاب حادث تنبأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - وحذر منه وقال ان الدين يسر والقران حذرنا من الغلو والتطرف ووضع القرآن مبادئ عامة للابتعاد عن هذا التطرف .





وقال مفرح : التنوع في خلق الإنسان والكون مبدأ وضعه الله تعالى فيجب ان نستغل هذا التنوع في احترام ثقافات المجتمعات ولا ينبغي ان يكون هذا التنوع جالبا للازدراء والفتنة . حتى ان النبي الكريم جعل هذا التنوع قوة ناعمة بين الصحابه.





ولفت الى ان خطاب التفجير والقتل هذه الخطابات لا تمت للدين بصلة وعلى الانسان البلاغ في الدعوة وليس هداية الناس فما علينا الا البلاغ فقط .





واستدل وزير الأوقاف السوداني بحديث الشيخ متولي الشعراوي الذي ناقش فيه أحد اشباب المتشددين وسأله قائلا: لو ان شابا فجر نفسه في نفسه في تجمع ناس قي ملهى ليلي فما مصقر هؤلاء قال الشاب المتشدد مصيرهم النار أما الذي فجر نفسه مصيره الجنه .





وتابع : يجب أن نحرص على إبلاغ الدعوه بالحسنى فلا إكراه في الدين كل شخص له حرية في اختيار دينه . فلا يزكي احد نفسه على الآخرين .





وشدد مفرح على أنه لا يمكن لأحد أن يفصل بين شعبي مصر والسودان اهدافنا الاستراتيجيه مع مصر واحده كما لا يمكن لاحد ان يفصل بين بلدين يجمعهما نيل واحد وكيفية تعزيز الشراكة ومحاربة التطرف ونعزز مبدأ المواطنة التي هي اساس الحقوق والواجبات .وكذلك تعزير تجديد الخطاب الديني .



