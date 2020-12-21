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فن

قريبًا.. ديانا حداد تروج لأغنيتها القادمة.. والجمهور فى ترقب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 02:03 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة ديانا حداد، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر فى الفيديو مقطع من أغنيتها القادمة حيث روجت لها وعلقت قائلة: "قريبًا"، مما جعل جمهورها مترقبين الأغنية.

وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

وحول سبب اعتناقها للإسلام، قالت ديانا حداد في لقاء سابق، إنها تعمقت في الإسلام بشكل كبير ووجدت من حولها يعلمونها قراءة القرآن والصلاة، خاصة أن وفاة والدتها جاءت بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وتزوجت ديانا حداد من المخرج الإماراتي سهيل العبدول، وهو مسلم، وساعدها في التمسك بالدين الإسلامي، مصرحة من قبل: "أنا مؤمنة بأن الدين الإسلامي هو الصحيح مع احترامي لجميع الأديان السماوية".

ديانا حداد هي المولودة الثالثة بين إخوتها "لوليتا، وداني، وفادي، وسمير"، توفيت والدتها منى عام 1999، وتزوجت سهيل عبدول في أواخر عام 1995، وكان عمرها 19 عاما حيث أخرج لها زوجها أول كليب لأغنية ساكن وكان آخرها لأغنية صاحبي من ألبومها أول مرة.

وفي 19 يوليو 1996 أنجبت طفلتها الأولى صوفي، ومن ثم أنجبت أختها ميرا في 26 نوفمبر 2007، وانفصلت عن زوجها سهيل عبدول في 2009.

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