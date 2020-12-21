محمود علم الدين : جار إعداد جداول الامتحانات وإجراؤها يناير المقبل





وأوضح علم الدين ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن كيفية إجراء الامتحانات يتوقف على الظروف التي نشهدها آنذاك ، مضيفا أنه تم الاستعداد لكل الاحتمالات والحلول البديلة من جانب الجامعة .





وأشار إلى أن هناك استعداد لاجرائها سواء حضوريا في مقر الجامعة ، أو الكترونيًا من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكليات والتي أطلقتها الجامعة ، مع التشديد التام على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة وإلزام الجميع بها ، فالجامعة وضعت في اعتبارها جميع المتغيرات والظروف ، وحلها بطرق بديلة تحقق مصلحة الطلاب .



وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، في تصريح خاص أنه لن يتم استبدال الامتحانات بأبحاث ، فهناك العديد من البدائل والحلول الأخرى الموضوعة في الاعتبار حال حدوث أي طوارئ .

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إن الجامعة تجهز جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للأجندة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات .