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تعليم

محمود علم الدين : جار إعداد جداول الامتحانات وإجراؤها يناير المقبل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 03:17 م
محمود علم الدين
محمود علم الدين
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احمد الشاهد
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إن الجامعة تجهز جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للأجندة التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات . 

وأوضح علم الدين ، في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" ، أن كيفية إجراء الامتحانات يتوقف على الظروف التي نشهدها آنذاك ، مضيفا أنه تم الاستعداد لكل الاحتمالات والحلول البديلة من جانب الجامعة . 

وأشار إلى أن هناك استعداد لاجرائها سواء حضوريا في مقر الجامعة ، أو الكترونيًا من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكليات والتي أطلقتها الجامعة ، مع التشديد التام على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة وإلزام الجميع بها ، فالجامعة وضعت في اعتبارها جميع المتغيرات والظروف ، وحلها بطرق بديلة تحقق مصلحة الطلاب . 

وأوضح المتحدث باسم جامعة القاهرة، في تصريح خاص أنه لن يتم استبدال الامتحانات بأبحاث ، فهناك العديد من البدائل والحلول الأخرى الموضوعة في الاعتبار حال حدوث أي طوارئ .
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