فيها حاجة حلوة.. فتاة توزع وجبات وحبا على المحتاجين.. تفاصيل

قالت أمنية كمال، إنها توزع وجبات وحب على المحتاجين من الفقراء والأطفال والحيوانات أيضًا، موضحة أن الفكرة كان لديها منذ سنوات.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ان بوكس" المذاع على قناة صدى البلد 2، تقديم أحمد فاروق، أن هناك بعض الأشخاص يساعدونها ماديًا وهى تقوم بالتوزيع على المحتاجين.





ولفتت إلى أنها من تقوم بعمل الوجبات بنفسها، وأكدت أن الوجبات تكون آمنة وصحية، وتكون متكاملة.





وأشارت إلى أنها تعمل ذلك من فترة زمنية قصيرة لكن ستستمر فيها خلال الفترة المقبلة، وستكون على مدار العام.





وقدمت الشكر لكل المتبرعين الذين يتواصلون معها ويوفرون لها الأموال من أجل مساعدة غير القادرين.





وكشفت أن الأموال التى تأتى لها تقوم بتوزيعها على متطلبات الشهر لكي يكفى الجميع، وأكدت أنها توزع لعب أيضًأ على الأطفال من أجل مشاهدة الفرحة على وجوههم.