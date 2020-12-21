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محافظات

قبل تهريبها إلى السوق السوداء.. ضبط سيارة ممتلئة بدقيق مدعم غرب الإسكندرية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 04:58 م
سيارة ممتلئة بدقيق
سيارة ممتلئة بدقيق مدعم
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أحمد بسيوني

نفذت مديرية التموين بالإسكندرية حملات مكبرة على المخابز في نطاق المحافظة، تنفيذًا لتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز والدقيق المدعم حفاظا على أموال الدعم المقدم من الدولة، وتحت اشراف مدير إدارة الرقابة بالمديرية الأستاذ سليمان الطيب .


وشنت إدارة تموين العجمي برئاسة الأستاذ عصام اللبيدى مدير الادارة و إشراف الأستاذة ريهام عبد القادر رئيس الرقابة و المفتش محمد الشافعى حملات على نطاق الادارة والتي أسفرت عن ضبط عدد 6 شيكاره دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم اثناء مرور الحملة بمنطقة الدرايسة.


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حيث تم رصد احد السيارات تقوم بتجميع دقيق بلدى مدعم و قد فر السائق هاربآ وتمكنت الحملة من ضبط عدد 6 اجولة دقيق بلدى مدعم وتم التحفظ عليها وتسليمها للمطحن.


 وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.


وفي سياق متصل، واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.


حيث شنت الأجهزة الأمنية حملة نوعية استهدفت مراكز التجميل بنطاق محافظة الإسكندرية أسفرت عن ضبط 7 قضايا بإجمالى مضبوطات (211 عبوة وقطعة "أدوية - مستحضرات تجميل" مهربة جمركيًا" ، وبدون مستندات مجهولة المصدر. 


تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

قبل تهريبها إلى السوق السوداء.. ضبط سيارة ممتلئة بدقيق مدعم غرب الإسكندرية
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