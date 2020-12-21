التصحيح الإلكتروني.. تعرف على استعدادات جامعة المنصورة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

انتهت جامعة المنصورة من استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي اأول للعام الجامعي (2020- 2021)، وذلك فى إطار خطة الجامعة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية.





جاء ذلك وفقًا لتوجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، والدكتور محمد عطيه البيومي نائب رئيس الجامعة وذلك لمختلف كليات الجامعة أثناء فترة اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي (2020- 2021).





وأضافت الجامعة فى بيان لها أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكميات المطلوبة من المطهرات ومعقم الأيدي وأجهزة قياس الحرارة، مع وضع العلامات الارشادية، والاعلان عن أماكن الاختبار على مواقع الكليات.





وأشارت الجامعة إلى أنه على الطلاب بضرورة اصطحاب الأدوات الخاصة بهم أثناء أداء الاختبارات، مع مراعاة تخفيض كثافة الطلاب داخل لجان الاختبارات، ووجود مسافات كافية بين أماكن جلوس الطلاب، وكذلك ترك مسافة زمنية بجداول الاختبارات تسمح بإجراء عمليات التعقيم والتطهير.





وأوضحت الجامعة أنه تم التوسع في إجراء عملية التصحيح الإلكتروني للاختبارات، مما يعمل على تقليل فرص العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، وترجو جامعة المنصورة من كل طلابها الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.