15 فريقا من جامعة المنصورة يتنافسون في اليوم الختامي لمسابقة Hult Prize بمجال الغذاء

اختتمت اليوم الاثنين فعاليات مسابقة "هالت برايز" بجامعة المنصورة لعام 2021 في مجال الطعام والتي عقدت فعالياتها ابتداء من السبت الماضى بقاعة مؤتمرات الدكتور إبراهيم أبو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة.





جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، وتحت إشراف الدكتور أحمد أنور العدل المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة والمشرف على فريق هالت برايز بجامعة المنصورة، وإبراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، رضا إسماعيل مديرة ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الطلاب.



فيما تهتم المسابقة بتعليم طلاب الجامعة ريادة الأعمال والنهوض بشركاتهم وتحقيق رؤية مصر عام 2030 واهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.



كما تضمنت فعاليات المسابقة 15 فريقا في المسابقة النهائية وسط أكثر من ٥٠ فريقا تقدم للمسابقة خلال الـ3 أشهر الماضية وتم عرض الأفكار في ٥ دقائق وتدور أفكار الشركات الناشئة التي تقدم بها الطلاب حول مجال الطعام وكيفية توصيله الى المنازل ومواجهة الأزمات مثل الكورونا.





فيما تشكلت لجنة التحكيم من الدكتور محمود ابو المجد المدرس بكلية التجارة ومدير مركز الابداع والابتكار وريادة الأعمال والدكتور محمد الدسوقي الاستاذ بكلية الزراعة والدكتور أحمد رمضان الاستاذ المساعد بكلية الصيدلة ومدير مركز التطوير المهني التابع للجامعة الأمريكية فرع كلية التجارة وأسامة حرفوش المدير الإقليمي لشركة مرسول مصر.





فيما تم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة وتكريمهم، حيث يشارك الفريق الأول الفائز بالمسابقة على مستوى الشرق الأوسط ممثلا جامعة المنصورة وهم المركز الأول فريق (GAMA) ويضم الفريق علي سليمان عبد الحافظ، محمد صلاح السيد جادو، مهاب محمود مصطفى وهو فكرة أبليكشن يتم خلاله معرفة معلومات عن المستخدم (وزنه وطوله ...) ومنها يقدر على تحديد عدد السعرات الحرارية المتاحة للمستخدم كل يوم وبناء عليه يحدد أفضل الأطعمة المتاحة للمستخدم بالتواصل مع جميع المطاعم ويتم عرضها على المستخدم ويقوم بطلبها وتصل الى منزله ومن خلال ذلك يقدر المستخدم من أكل الطعام الصحي بناء على السعرات الحرارية الخاصة به من خلال المعلومات المقدمة.



كما فاز بالمركز الثاني فريق (D.F.CAT) ويضم الفريق اسلام الجندي، سيف محمد ابراهيم، يوسف المهدي، مغفرة شريف عبد الوهاب ويتضمن تنظيم العملية الغذائية بشكل ذكي بمشكلة تواجه الكثير من الناس وكانت الفكرة عباره عن عمل تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل نظام غذائي للمستخدم ملائم لحالته الصحية واستخدام تقنيه تقنية الـ computer vision في تحليل صورة الأكل ومعرفة كل المعلومات الغذائية من قيم غذائية وسعرات حرارية وتوفيرها للمستخدم.





كما فاز بالمركز الثالث فريق (coffee recycling) ويضم الفريق أحمد عادل محمد الإمام أباظة، احمد رضا سيد، احمد طلعت كامل، بسمة احمد عبد الحفيظ والفكرة عن إعادة تدوير نفايات القهوة لإنتاج الغاز الطبيعي وكيف يمكن تهيئة بيئة مناسبة صالحة لزراعة القهوة وزيادة الإنتاج الخاص بها.



