العراق يوقع اتفاقا مع لبنان لتصدير الوقود خلال العام المقبل.. تفاصيل

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاثنين، إبرام اتفاق مع لبنان لتزويد بيروت بالوقود لتوليد الطاقة خلال العام المقبل.





وقالت النفط العراقية في بيان، إن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، والوفد اللبناني الذي يزور العراق، برئاسة وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، موضحة أن الاتفاق يقضي بتزويد لبنان بالوقود خلال العام المقبل وفقًا لأسعار النشرة العالمية، وفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.





وأكد البيان "حرص العراق على تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتوسيع آفاق التعاون والوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق"، مشيرا إلى أن "هذا الاجتماع جاء تواصلًا مع المشاورات والمباحثات التي عقدت في وقت سابق بين البلدين" .





وشدد وزير النفط العراقي على أنه تم الاتفاق على بيع كمية من النفط الأسود الفائض عن حاجة المصافي العراقية إلى لبنان خلال عام 2021 وبكميات محدودة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، وفق أسعار النشرة العالمية، في إطار التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.





وأعرب إسماعيل عن أمله في "تحقيق الاتفاق المصالح المشتركة، وتتلخص في تغطية جزء من حاجة لبنان للوقود في توليد الطاقة، وتحقيق العراق لإيراد مالي جراء تصدير هذا النوع من الوقود".





من جانبه قال وزير الطاقة والمياه اللبناني ريمون غجر، إن "المباحثات شملت بحث توسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين" ، مؤكدًا "الاتفاق على استيراد كمية من وقود النفط الأسود وفق أسعار النشرة العالمية لتغطية حاجة محطات توليد الطاقة الكهربائية في لبنان".





وأضاف أن "الجهات المعنية في الوزارتين ستضع آليات تنفيذ الاتفاق الثنائي"، مثمنا "دور الأشقاء في العراق في الوقوف مع الشعب اللبناني".





ووصل الوفد اللبناني برئاسة وزير الطاقة والمياه ريمون غجر إلي العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم، ضم عددا من المسؤولين في وزارة الطاقة والمياه والكهرباء.