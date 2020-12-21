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رياضة

كومان ينتقد طاقم حكام مباراة ريال مدريد وإيبار في الليجا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:19 م
رونالد كومان
رونالد كومان
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إسماعيل محمود
انتقد الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، طاقم تحكيم مباراة فريقي ريال مدريد وإيبار التي أقيمت أمس في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الإسباني.

واستطاع ريال مدريد الفوز على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة عشر لليجا، لكن لاعبو إيبار اعترضوا على عدم احتساب ركلة جزاء لهم قبل هدف الريال الثالث.

وقال رونالد كومان في المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام بلد الوليد في الليجا:"شاهدت لمسة اليد على راموس بالأمس وبالنسبة لي هي ركلة جزاء، إذا سألت عشرة أشخاص قادمين من مدريد، تسعة منهم سيقولون نعم هي ضربة جزاء، لكن عليك احترام قرار الحكم."

وأضاف:" الحكم ومساعديه وحكام الـ VAR قرروا عدم احتسابها رغم وجود لمسة يد على راموس، لكننا كنا نعلم بقرارهم مسبقًا."

ويواجه ريال مدريد نظيره بلد الوليد غدًا الثلاثاء، في الجولة الخامسة عشر لبطولة الدوري الإسباني.
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