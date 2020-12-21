التعليم: طلاب المدارس الفنية عليهم الحضور من أجل التدريبات العملية ..فيديو

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن طلاب مدارس التعليم الفني عليهم الالتزام بالحضور إلى المدرسة حتى بداية امتحانات التيرم الأول من أجل التدريبات العملية مشيرا إلى أن الحضور اجباري في لشق العملي
وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أنه بداية من اليوم وحتى يوم 10 يناير موعد بد امتحانات صفوف النقل وهى مدة تصل إلى اقل من 3 اسابيع سيكون على الطلاب الذهاب يومين كل أسبوع أي 6 أيام حتى انتهاء تلك الفترة.
كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تلقى استفسارا من أحد المعلمين عبر جروبات المعلمين على تطبيق واتس اب، وكان نص الاستفسار: بالنسبة للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية ( الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي) تنتهي فترة ذهابهم للمدرسة يوم 10 يناير 2021 " مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الصفوف".
وحرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار قائلا: لا يا افندم يمكن لهؤلاء الطلاب الذهاب الى مدارسهم حتى ٢٣ يناير لاستكمال مناهجهم.
وأضاف وزير التربية والتعليم : الصفوف الأولى هى الأولى بالذهاب إلى المدرسة أو التعلم، بإشراف ولى الأمر حتى ينتهي تحصيل محتوى الفصل الدراسي الأول.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تمت إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبين في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التعليم الجديد ألغى الامتحانات للتلاميذ من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي وسيتم التقييم لما يتم من أنشطة داخل الفصل.