التعليم: طلاب المدارس الفنية عليهم الحضور من أجل التدريبات العملية ..فيديو

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن طلاب مدارس التعليم الفني عليهم الالتزام بالحضور إلى المدرسة حتى بداية امتحانات التيرم الأول من أجل التدريبات العملية مشيرا إلى أن الحضور اجباري في لشق العملي





وأوضح مجاهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة، أنه بداية من اليوم وحتى يوم 10 يناير موعد بد امتحانات صفوف النقل وهى مدة تصل إلى اقل من 3 اسابيع سيكون على الطلاب الذهاب يومين كل أسبوع أي 6 أيام حتى انتهاء تلك الفترة.



