الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 25 / 12 / 2020م تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر وأثره في السلوك".





وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير ، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين ، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.





وتابعت: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.





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ندوة بين الأوقاف والوطنية للإعلام

تنقل قناة النيل الثـقـافية في بث مباشر، غدا الثلاثاء، ندوة للرأي بعنوان "احترام النظام، واتباع قوانين وآداب الطرق والمواصلات، من صفات المجتمع المتحضر".

يشارك في الندوة كل من : الدكتور جمال فاروق، العميد السابق لكلية الدعوة الإسلامية، والدكتور ياسر مغاوري عبد الحميد، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين.

يأتي هذا في إطـار التـعـاون والتـنسيق المـستمر بين وزارة الأوقاف المـصـرية والـهـيئة الوطنيـة للإعلام في ملـف تجـديـد الخطـاب الديـني، ومـن خلال النـدوات المـشتركة بـيـن الوزارة وقـطـاع الـقـنـوات المـتـخـصصة بالتليفزيون المصري.



