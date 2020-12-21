ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كوشنر: ترامب أحدث انفجار سلام في المنطقة.. والقدس هي جوهر الحل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:42 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
قال جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب وصهره: إن قرارات ترامب قادت إلى السلام في المنطقة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن التغيير في المنطقة بدأ رسميا، قائلا: "اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل أدى إلى انفجار السلام في المنطقة". بحسب "تايمز أوف إسرائيل.

واعتبر أن القدس ليست سبب المشكلة لكنها "جوهر الحل"، خلال حفل غرس الأشجار في "بستان الأمم".

كان صهر ترامب في إسرائيل مع كبار موظفي البيت الأبيض الآخرين الذين سينضمون إلى نظرائهم الإسرائيليين يوم الثلاثاء في أول رحلة طيران مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، حيث سيسعى الطرفان لدفع التطبيع بين إسرائيل والمغرب أعلن الاتفاق في وقت سابق من هذا الشهر.

وتابع:" "في عام 2017، حذر الرئيس ترامب بشدة من أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل سيؤدي إلى انفجار في الشرق الأوسط. كما اتضح، كان هناك انفجار، ليس فقط من نوع الانفجار الذي اعتقد الخبراء أنه قد يحدث. أدت قرارات الرئيس ترامب الجريئة إلى انفجار السلام".

وواصل: "البعض استخدم قضية تقسيم القدس". زعم كوشنر أن القدس ستظل مفتوحة بكل فخر، وأن "الناس من جميع الأديان أحرار في ممارسة دياناتهم في المدينة".

وقال كوشنر: "على مدى الأشهر الأربعة الماضية، حققنا الآن أربع اتفاقيات سلام وبفضل أربع سنوات من العمل الشاق، أعتقد أن فوائد ذلك ستظل محسوسة لسنوات قادمة" ، مشيرًا إلى قرارات الإمارات العربية المتحدة. والبحرين والسودان والمغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحيفة إسرائيلية: أبو مازن يطالب بايدن بإعادة السفارة الأمريكية لـ تل أبيب

إشارات متناقضة| ما موقف بايدن من القضية الفلسطينية؟ الرئيس الأمريكي المنتخب يؤكد التزامه بأمن إسرائيل.. ووعود بالتخلي عن سياسات ترامب المتحيزة

سياسي فلسطيني: اعتراف ترامب بالقدس عاصمة إسرائيل لا قيمة له وأدعو بايدن للتراجع عنه

سياسي سعودي: قرار ترامب بفتح السفارة الأمريكية في القدس شكّل هزة لأحد ثوابت المجتمع الدولي

المغرب واسرائيل .. ما السر وراء صفقة التطبيع؟

إسرائيل تحتفل بـ "التطبيع السادس" في عيد الحانوكا .. بعد الاتفاق مع المغرب - نتنياهو: لطالما حلمت بهذا السلام .. جانتس: شراكة تاريخية ثرية

ترشيحاتنا

حبس مرشحة سابقة بمجلس النواب بتهمة النصب والاحتيال

بنات محمد صلاح يخطفن قلوب متابعيه على إنستجرام.. شاهد

أكثر انتشارا.. الصحة العالمية توضح أعراض السلالة الجديدة من فيروس كورونا

رسالة واضحة إلى إيران.. غواصة إسرائيلية تتجه إلى الخليج العربي

الصحة توقف الإجازات للأطقم الطبية تزامنا مع الموجة الثانية لـ كورونا

شاهد.. محمد صلاح يتجاهل أنباء رحيله عن ليفربول.. ويصطحب ابنته لتناول الإفطار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر