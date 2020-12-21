رغم رفع الغياب.. وزير التعليم: المدارس شهدت أكبر نسبة حضور من الطلاب اليوم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة فُوجئت بأن المدارس شهدت اليوم، الإثنين، أكبر نسبة حضور من الطلاب رغم بدء تطبيق قرار رفع الغياب رسميًا.





وعبر وزير التربية والتعليم عن تعجبه من هذا الوضع، معلقًا "ده من الغرائب".





وأضاف وزير التربية والتعليم "نحن نوفر العملية التعليمية من خلال المنصات الإلكترونية لتحقيق التوازن المطلوب والفائدة العلمية للطالب".





وكان أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع مدارس الجمهورية بدأت من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ، تنفيذ القرار الخاص بـ رفع الغياب من المدارس .





وقال وزير التربية والتعليم "لقد قررنا عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية".









وأضاف وزير التربية والتعليم "الدراسة ستستمر في المدارس لمدة ثلاث أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف".





واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : سيكون تقييم الطلاب طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.





وقال وزير التربية والتعليم إن الصفوف من الأول وحتى الثالث الابتدائي لا يتم إجراء امتحانات بها وإنما تتم باستخدام نظام التقييم بناء على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعيتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام الأداء المتدرج.



