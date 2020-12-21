وزير التعليم: 900 ألف طالب سجلوا على منصة حصص مصر.. فيديو

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" نكثف جهودنا في إنتاج القنوات التعليمية كي يكون المنهج الدراسي متوفرا للطلاب، و نعمل على زيادة المحتوى في بنك المعرفة ".

وتابع الوزير:" نستهدف استكمال المحتوى التعليمي والتقييم العادل لجميع الطلاب في كافة المراحل الدراسية".

ولفت طارق شوقي:" وفرنا مصادر تعلم ذاتي كثيرة تغطي من الصف الأول الابتدائي حتى الثانوية العامة لمن يرغب في استكمال العملية التعليمية من المنزل ".

وأكمل شوقي:" نحاول مساعدة كل من يريد ان يتعلم بشتى الطرق وفتحنا الباب أمام أولياء الأمور والقرار في يد أولياء الأمور ".

وتلقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم استفسارا من أحد المعلمين عبر جروبات المعلمين على تطبيق واتس اب، وكان نص الاستفسار: بالنسبة للصفوف الأولى في المرحلة الابتدائية ( الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي) تنتهي فترة ذهابهم للمدرسة يوم 10 يناير 2021 " مع بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لباقي الصفوف".









ومن جانبه حرص وزير التربية والتعليم على الرد على هذا الاستفسار قائلا: لا يا افندم يمكن لهؤلاء الطلاب الذهاب الى مدارسهم حتى ٢٣ يناير لاستكمال مناهجهم.









وأضاف وزير التربية والتعليم : الصفوف الأولى هى الأولى بالذهاب إلى المدرسة أو التعلم، بإشراف ولى الأمر حتى ينتهي تحصيل محتوى الفصل الدراسي الأول.









وأشار إلى أنه تمت إتاحة دليل المعلم للصفوف من (KG1 وحتى الصف الثالث الابتدائى) على الموقع الرسمى للوزارة حتى يسترشد به السادة أولياء الأمور الراغبون في مساعدة أبنائهم الراغبين في البقاء بالمنزل.









وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التعليم الجديد لغى الامتحانات للتلاميذ من رياض الاطفال حتى 3 ابتدائي وسيتم التقييم لما يتم من أنشطة داخل الفصل.