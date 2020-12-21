ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ دمياط تهنئ مدرسة النيل بالمحافظة لحصولها على المركز الأول بمسابقة دولية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 09:55 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
زينب الزغبي
هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مديرية التربية والتعليم بدمياط، ومدرسة النيل المصرية فرع دمياط لحصول المدرسة على المركز الأول Full Award بالمسابقة الدولية" International School Award " التى أقيمت تحت رعاية المجلس الثقافى البريطاني Connecting Classrooms Global Learning.

وأكد  عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم ان المدرسة حققت المركز الأول فى تلك المسابقة التى اعتمدت على التعلم النشط والتعلم القائم على المشروعات وتحقيق المشاركات الدولية، إذ استطاعت المدرسة ان تقيم شراكات متعددة مع طلاب المدارس المناظرة بدول المغرب وفلسطين وباكستان من خلال أنشطة ومشروعات مشتركة عبر شبكة الإنترنت.

ونوه إلى أن المشروعات تميزت ببعد عالمى يهتم بالمشاكل والقضايا العالمية المعصرة مثل ملفا التلوث و أهمية الغذاء الصحي وأيضًا كيفية حل هذه المشكلات من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطبيق العملى بالانشطة المختلفة ومشاركة الطلاب فى تحقيق هذه المشروعات.

وأكد أن ما تحقق جاء تحت إشراف سوسن يوسف شبارة ورحاب صبرى مديرة المدرسة ، وتوجه عثمان بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط لحرصها المستمر على دعم العملية التعليمية و تقديم الدعم الكامل لها وللطلاب فضلًا عن رعايتها للأنشطة ايمانًا بدورها الفعال فى اثراء القطاع التعليمى.

وأكد ممثلو المدرسة ان هذا الصرح حظى برعاية مباشرة من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، ودعم من محافظ دمياط و مديرية التربية والتعليم وذلك باعتباره اضافه كبيرة للقطاع التعليمى بالمحافظة.

أقرأأيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

استبعاد مدير مدرسة وإحالة المقصرين للتحقيق بإدارة فارسكور بدمياط

بتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه.. محافظ دمياط تفتتح 6 مدارس في فارسكور والزرقا

إطلاق إشارة البدء لـ 7 مدارس بدمياط بتكلفة 18 مليون جنيه

بتكلفة قدرها 31 مليون جنيه.. افتتاح 4 مدارس بمدن دمياط

النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي "شهر ونصف" في دمياط

تعطيل الدراسة بمدارس دمياط لسوء الأحوال الجوية

ترشيحاتنا

4 إصابات جديدة بـ كورونا تضرب النادي الأهلي.. تفاصيل

الصحة توقف الإجازات للأطقم الطبية تزامنا مع الموجة الثانية لـ كورونا

محمد يوسف بعد الفوز على الإنتاج: ثلاث نقاط مهمة لعودة الثقة لـ اللاعبين

المترو تحذر المواطنين: لا تقف على رصيف المحطة أكثر من ثلاث دقائق

العروس المتهمة بالجمع بين رجلين: جوزي كان بيعاملني وحش وعرفت التاني من الفيس

الاقتران العظيم.. برلماني يوثق ظاهرة تحدث لأول مرة منذ 4 قرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر

لعشاق الأكلات اللبنانية.. سفرة كاملة بـ3 وصفات.. المدخن وكبة بالزيتون والتبولة

تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور