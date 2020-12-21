محافظ دمياط تهنئ مدرسة النيل بالمحافظة لحصولها على المركز الأول بمسابقة دولية

هنأت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مديرية التربية والتعليم بدمياط، ومدرسة النيل المصرية فرع دمياط لحصول المدرسة على المركز الأول Full Award بالمسابقة الدولية" International School Award " التى أقيمت تحت رعاية المجلس الثقافى البريطاني Connecting Classrooms Global Learning.





وأكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم ان المدرسة حققت المركز الأول فى تلك المسابقة التى اعتمدت على التعلم النشط والتعلم القائم على المشروعات وتحقيق المشاركات الدولية، إذ استطاعت المدرسة ان تقيم شراكات متعددة مع طلاب المدارس المناظرة بدول المغرب وفلسطين وباكستان من خلال أنشطة ومشروعات مشتركة عبر شبكة الإنترنت.





ونوه إلى أن المشروعات تميزت ببعد عالمى يهتم بالمشاكل والقضايا العالمية المعصرة مثل ملفا التلوث و أهمية الغذاء الصحي وأيضًا كيفية حل هذه المشكلات من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتطبيق العملى بالانشطة المختلفة ومشاركة الطلاب فى تحقيق هذه المشروعات.





وأكد أن ما تحقق جاء تحت إشراف سوسن يوسف شبارة ورحاب صبرى مديرة المدرسة ، وتوجه عثمان بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط لحرصها المستمر على دعم العملية التعليمية و تقديم الدعم الكامل لها وللطلاب فضلًا عن رعايتها للأنشطة ايمانًا بدورها الفعال فى اثراء القطاع التعليمى.





وأكد ممثلو المدرسة ان هذا الصرح حظى برعاية مباشرة من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم، ودعم من محافظ دمياط و مديرية التربية والتعليم وذلك باعتباره اضافه كبيرة للقطاع التعليمى بالمحافظة.





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