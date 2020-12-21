عائلات وشباب مصابون.. أستاذ أمراض صدرية: بطلوا أعياد الميلاد وقعدة الصحاب ..فيديو

قال الدكتور عادل خطاب، أستاذ الأمراض الصدرية في جامعة عين شمس، إن هناك انتشارا كبيرا لـ فيروس كورونا في مصر، والحالات تتراوح بين بسيطة ومتوسطة، ولكن هناك حالات شديدة وحرجة.





وأضاف عادل خطاب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، "من الضروري الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع عادل خطاب "الأمر ليس بالهين، وإحنا بنشوف شباب صغير وعائلات بأكملها مصابة بـ فيروس كورونا".





وأكد عادل خطاب "لازم نبطل الحفلات وأعياد الميلاد وقعدة الصحاب بسبب زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا".





ولفت عادل خطاب إلى أن "وزارة الصحة تسير بخطوات ثابتة، وتتخذ إجراءات استباقية من أجل مواجهة أي زيادة ملحوظة من إصابات فيروس كورونا"، مختتمًا "أعراض الإصابة بفيروس كورونا كما هي، ومن الممكن أن يصاب الفرد بدون الشعور بعرض ارتفاع درجة الحرارة فقط".



