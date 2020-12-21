البدء في حصر القرى الأكثر احتياجا لتطويرها بدمياط

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعًا اليوم الاثنين، مع العاملين بإدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام، حيث تناول الاجتماع الذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة المهام والأعمال التى تقوم بها الإدارة لخدمة القرى بجميع مراكز المحافظة.





وجهت المحافظ تعليماتها الى العاملين بالإدارة بحصر احتياجات وموقف الخدمات بقرى المحافظة، مؤكدة على البدء بقرى مركز كفر سعد واللاتى تم إدراجهم بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تطوير ١٠٠٠ قرية أكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية .





كما شددت على تكثيف الجهود وتطوير منظومة العمل خلال الفترة القادمة للارتقاء بمستوى المهام الوظيفية التى تقوم بها الإدارة لتحقيق جميع الأهداف والصالح العام لخدمة القرى، مشددة أيضًا على متابعة المشروعات التى تجرى بجميع المناطق بكافة القطاعات وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، كما أكدت محافظ دمياط على التواصل مع الأهالى والتعرف على مطالبهم ومشاكلهم.





كانت قد قامت قامت محافظ دمياط، اليوم الاثنين، بزيارة مفاجئة إلى مدينة كفر البطيخ، تابعت خلالها أعمال رفع تجمعات القمامة الموجودة أسفل الكوبرى العلوى بالمدينة.





وأصدرت المحافظ توجيهات مشددة إلى الأستاذ متولى حسنين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، بالالتزام التام بتوريد كميات القمامة التى يتم تجميعها بصفة دورية إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة بفارسكور، والدفع بالمعدات والسيارات اللازمة لذلك، مشددة أيضًا على عدم تجميع القمامة فى أى منطقة نظرا لما تمثله من خطورة على البيئة والمواطنين.





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