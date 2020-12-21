ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 10:01 م
دبي
دبي
Advertisements
قسم الاقتصاد
بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 172 مبايعة بقيمة 251.57 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 75.85 مليون درهم و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 175.71 مليون درهم.


وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 3 .

اقرأ أيضا:

وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.


وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.


وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.


وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.83 مليار درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 1.77 مليار درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 62.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 271 مليون درهم.


أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 38.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

514 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

483 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. 530 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

اقتصاد الإمارات.. 500 مليون درهم تصرفات العقارات اليوم في دبي

اقتصاد الإمارات.. 612 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

ترشيحاتنا

أستاذ مناعة يفجر مفاجأة حول علاقة الفيتامينات بـ كورونا.. فيديو

الحمد لله المسحة سلبية.. تعافي صابرين من كورونا

وزارة الصحة السعودية تكشف حقيقة انتشار سلالة كورونا الجديدة في المملكة

حقيقة توجه الحكومة الكويتية لفرض حظر التجوال

بعد إلزامه بدفع 270 ألف جنيه نفقة متعة.. رد غريب من أحمد سعد

أنا بخير.. أول تعليق من مصري مقيم في البحرين حصل على لقاح كورونا ..فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. حكاية عشق ماجد المصري للرنج روفر

لعشاق الأكلات اللبنانية.. سفرة كاملة بـ3 وصفات.. المدخن وكبة بالزيتون والتبولة

تعرف على مواصفات وأسعار رينو داستر موديل 2021 | صور