اقتصاد الإمارات| 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 172 مبايعة بقيمة 251.57 مليون درهم منها 24 مبايعة للأراضي بقيمة 75.85 مليون درهم و148 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 175.71 مليون درهم.









وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 18 مليون درهم في منطقة الجداف تليها مبايعة بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 3 .





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وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 8 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 9 ملايين درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.









وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 12 مليون درهم بمنطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 8 ملايين درهم في منطقة مجمع دبي للاستثمار الأول.









وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم وثالثة في اليلايس 2 بتسجيلها 13 مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم.









وسجلت الرهون قيمة قدرها 1.83 مليار درهم منها 26 رهن أراض بقيمة 1.77 مليار درهم و47 رهن فلل وشقق بقيمة 62.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة اليلايس 2 بقيمة مليار درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 271 مليون درهم.









أما الهبات فقد شهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 38.63 مليون درهم كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 18 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الرابعة بقيمة 17 مليون درهم.