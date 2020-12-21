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اقتصاد

هالة السعيد: نسعي لنشر الوعي بالمرحلة الثانية من انتشار فيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 01:48 م
الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط
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آية الجارحى
اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- البرنامج التدريبي "إعداد الكوادر الإداري المتطوعة فى مجال مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد" للدفعة الثانية، والذي تم تنفيذه إلكترونيًا (أون لاين) بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن البرنامج يأتي فى إطار حرص المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على تعزيز المشاركة المجتمعية والمساهمة مع الدولة المصرية في زيادة الوعي لدى موظفي الجهاز الإداري بالدولة فيما يتعلق بتوفير كل المعلومات عن فيروس كورونا  والحد من انتشاره، مما يساهم في زيادة نسبة الشفاء وتقليل أعداد المصابين خلال المرحلة القادمة

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من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى مشاركة عدد ٩٤موظف حكومي يمثلون وزارات المالية، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن المتدرب سيحصل على شهادة إتمام تدريب إعداد كوادر إدارية مدربة فى مجال مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور رامى الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الهلال الأحمر المصرى لإعداد كوادر مدربة للقيام بالتوعية بفيروس كورونا المستجد كمتطوعين في وزارتهم و مرحلة ممتدة لحملة "متطوع فى كل شارع" التى بدأها الهلال مع بداية الأزمة، معلنًا أن التدريب يتم عن بعد من خلال خبراء الهلال الأحمر المصري، ويعقب التدريب مباشرة تكليف  المتدربين بمبادرة ( متطوع فى كل وزارة) وبالتعاون مع المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة بنشر عدد من  رسائل التوعية التي أعدها الهلال الأحمر المصرى لزملائهم ومعارفهم تحت شعار "وعينا أمان".

يشار إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار بروتوكول التعاون السابق توقيعه بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجمعية الهلال الأحمر المصري في مجالات التدريب والتأهيل والإرشاد المهني، والذي يهدف إلى تأهيل ورفع  كفاءات ومعارف موظفي الدولة وطلبة الجامعات والمجتمع المدني.

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